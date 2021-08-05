عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عسير السعودية.. المدينة التي جذبت نحوها سياح العالم لهذه الأسباب

صدى البلد

طبيعة تسير معك، أينما حللت بشوارعها تأسرك وتأخذك لعالم بعيد رسمت ملامحه بمكونات الطبيعة،  المتنزهات والمواقع الجبلية والشواطئ المبهرة والشلالات الرنانة بصوتها السيمفوني البديع .. إنها عسير بالمملكة العربية السعودية. 

تقع منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية حيث الجنوب المعروف بالطبيعة الخلابة الممثل في مدنها المختلفة كـ "أبها" المعروفة بعروس الجنوب وخميس مشيط وتنومة  فضلا عن العديد من المناطق الأخري. 

كما يقع بها أشهر الجبال والمرتفعات كـ "جبل السودة" إذ يعد من أعلى المرتفعات في المملكة العربية السعودية من يعتليه يري المملكة من أعلى نقطة بها. 

استطاعت عسير أن تستقطب نحوها آلاف الزوار حيث الطبيعة الخلابة التي تشبه في جمالها الريف السويسري وسماؤها الملبدة كـ سماء أوروبا التي تغيب عنها الشمس حتي قيل عنها أنها قطعة من أوروبا في قلب المملكة العربية السعودية، وتحتوي المنطقة على عدد كبير من المنشآت الفندقية والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات السياح، إذا حققت نموا متزايدا في السنوات الأخيرة بفضل الخطة الاستراتيجية لرؤية 2030 للمملكة. 

ويكتشف السائح في عسير أصالة التاريخ الذي يمتد لآلاف السنين حيث بالمنطقة العديد من المتاحف، فهناك ما يزيد عن 45 متحفًا خاصًّا مُرخَّصة من "الهيئة العامَّة للسياحة والتراث الوطني"، وتُمثِّل ما نسبته 26% من عدد المتاحف في السعودية، وتضمُّ عسير أيضًا أكثر من 4.275 قرية تراثيَّة، كما تحفل بتراث عمراني يضرب في عمق التاريخ، فيما يجري العمل راهنًا على إعداد ملف تسجيل قرية رجال ألمع في منطقة عسير ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.

ترشيحاتنا

لزيادة انتشار كورونا.. اليونان تفرض حظر تجول وقيودا جديدة على منطقتين

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

إنجاز تاريخي لم يحدث منذ 41 عاما..الهند تحتفل ببرونزية الهوكي بطريقة مميزة

اتحبسنا في المطبخ .. أول معلقة رياضية مصرية تكشف كواليس لقائها مع محمد صلاح

أخبار الزمالك|كارتيرون يوجه رسالة للاعبين قبل لقاء المحلة.. عرض الإدارة لضم نجمي دجلة.. خليفة فرجاني ساسي

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر يتراجع في التصنيف العالمي وموسيماني يكشف عن لاعب جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

ضد الكسر و%70 مكون محلي.. مميزات التابلت المصري الجديد.. فيديو

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ