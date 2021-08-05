عسير السعودية.. المدينة التي جذبت نحوها سياح العالم لهذه الأسباب

طبيعة تسير معك، أينما حللت بشوارعها تأسرك وتأخذك لعالم بعيد رسمت ملامحه بمكونات الطبيعة، المتنزهات والمواقع الجبلية والشواطئ المبهرة والشلالات الرنانة بصوتها السيمفوني البديع .. إنها عسير بالمملكة العربية السعودية.

تقع منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية حيث الجنوب المعروف بالطبيعة الخلابة الممثل في مدنها المختلفة كـ "أبها" المعروفة بعروس الجنوب وخميس مشيط وتنومة فضلا عن العديد من المناطق الأخري.

كما يقع بها أشهر الجبال والمرتفعات كـ "جبل السودة" إذ يعد من أعلى المرتفعات في المملكة العربية السعودية من يعتليه يري المملكة من أعلى نقطة بها.

استطاعت عسير أن تستقطب نحوها آلاف الزوار حيث الطبيعة الخلابة التي تشبه في جمالها الريف السويسري وسماؤها الملبدة كـ سماء أوروبا التي تغيب عنها الشمس حتي قيل عنها أنها قطعة من أوروبا في قلب المملكة العربية السعودية، وتحتوي المنطقة على عدد كبير من المنشآت الفندقية والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات السياح، إذا حققت نموا متزايدا في السنوات الأخيرة بفضل الخطة الاستراتيجية لرؤية 2030 للمملكة.

ويكتشف السائح في عسير أصالة التاريخ الذي يمتد لآلاف السنين حيث بالمنطقة العديد من المتاحف، فهناك ما يزيد عن 45 متحفًا خاصًّا مُرخَّصة من "الهيئة العامَّة للسياحة والتراث الوطني"، وتُمثِّل ما نسبته 26% من عدد المتاحف في السعودية، وتضمُّ عسير أيضًا أكثر من 4.275 قرية تراثيَّة، كما تحفل بتراث عمراني يضرب في عمق التاريخ، فيما يجري العمل راهنًا على إعداد ملف تسجيل قرية رجال ألمع في منطقة عسير ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.