شائعات وفاة أحمد السقا تنتشر.. وهذا رد فعل أسرته

حالة كبيرة من الجدل أثيرت قبل ساعات؛ بسبب انتشار شائعات وفاة الفنان أحمد السقا، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل مؤخرًا.

لم يخرج أحمد السقا ويرد على شائعات الوفاة كما هو معتاد من باقي النجوم، فتجاهل الأخبار الكاذبة ونشر مقطع فيديو عبر إنستجرام من إعلان شارك فيه مؤخرًا، كذلك تجاهل ابنه ياسين السقا هذه الأخبار المغلوطة، ونشر وصورة لإحدى آقاربه ليهنئها بعيد ميلادها.

آخر أعمال أحمد السقا

كانت آخر أعمال الفنان أحمد السقا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة ومي عمر وغيرهم نخبة من النجوم.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.



فيلم العنكبوت

بينما يشارك أحمد السقا، في فيلم العنكبوت المقرر عرضه خلال شهر أغسطس وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزاً للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات.

ويعتبر فيلم "العنكبوت" بمثابة تجديد تعاون بين الثنائي أحمد السقا ومني زكي حيث جمعتهما العديد من الأعمال السينمائية من قبل وحققت نجاحات كبيرة.

نشر الفنان أحمد السقا، صورة جديدة له من داخل الجيم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أحمد السقا يستعد لاستئناف تصوير السرب :

من جانب اخر يستعد أحمد السقا خلال الفترة الحالية لاستئناف تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "السرب" والذي يخوض بطولته بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

ويعكف فريق العمل خلال الفترة الحالية للتحضير لاستئناف تصوير مشاهد العمل والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر طرحه خلال موسم صيف 2022 المقبل، مشيرًا إلى أن العمل تكلف ميزانية كبيرة لتصويره.

يذكر أن فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبدالمغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.