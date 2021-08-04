عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الهدوء يسيطر على الأسواق.. أسعار الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

 سيطر الاستقرار على أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021.

سعر الدولار اليوم 

ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر سعر الدولار ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، ارتفع الدولار واحد قرش ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

العملات الرقمية المشفرة.. كيف تعمل وأهم 5 عملات حاليا؟

عملات زمان.. البارة وقيمتها وفترة تداولها بمصر

سعر الدولار في البنوك الخاصة 

وفي البنوك الخاصة، استقر أيضا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي، وبلوم مصر، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، وفي التجاري وفا بنك، سجل الدولار هدوءا ليبلغ 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.64جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع. 

سعر اليورو اليوم 

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري، ففي بنك مصر والبنك الأهلي سجلت 18.53 جنيه للشراء، و 18.68جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، تباينت العملة الأوروبية لتسجل 18.56 جنيه للشراء، و57.70 جنيه للبيع. 


وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع. 

أسعار العملات العربية 

وبالنسبة للعملات العربية، ظل الريال السعودي محتفظا بهدوئه، ففي بنكي الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 4.16 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه، ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية. 

اجتماع لجنة السياسات 

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة الأساسية على الجنية المصري. 

وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر في نهاية 2016 وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ساهم في جعل مصر من أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم.

وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ “صدى البلد”، بجانب انتهاج الدولة واهتمامها بالعديد من الملفات كالاعتماد على المنتج المحلي واستبدال السلع المحلية بالسلع  الأجنبية.

الدولار اسعار الدولار سعر الدولار في البنك سعر اليورو اليوم اسعار صرف الدولار سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الدولار في البنوك العملات الرقمية صرف الدولار

ترشيحاتنا

حكم الاقتراض للاشتراك في ناد رياضي

مقدمو التمويل الاستهلاكي يواجهون غرامة 100 ألف جنيه حال ارتكاب هذه المخالفة

رياضة وفطائر.. بريطاني يكشف سر عمره الطويل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز

الدوري المصري.. صدام قوي بين بيراميدز والإسماعيلى بالدفاع الجوى اليوم

آخر تطورات شكوى الزمالك ضد فرجانى ساسى والدحيل القطرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

الصور الأولي..وصول أيفر جيفين ميناء فيلكسستو ببريطانيا بعد تفريغ حمولتها

التعليم: لن ندلي بتصريحات عن درجات طلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بترقية وزير مفوض و18 مستشارا تجاريا

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ