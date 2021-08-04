صرح صناعي وتنموي عملاق..السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية"سايلو فودز"..ونواب: إضافة حقيقية للمشروعات القومية بالجمهورية الجديدة..وشعاع أمل للنهوض بالاقتصاد.. وتحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية

أمين قوى عاملة النواب: سايلو فودز تساهم في تحسين الجودة ونمو الاستثمار

أشرف رشاد:الرئيس السيسي يعيد بناء مصر بصورة أكثر حضارة وعراقة

برلماني:تنفيذ هذه المشروعات القومية يساهم في دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الثلاثاء بجولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"بمدينة السادات.



واستمع الرئيس السيسي خلال هذه الجولة التفقدية لشرح مفصل عن طريقة عمل المدينة الصناعية الغذائية وأحدث الأجهزة الموجودة فى المدينة الصناعية الجديدة.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية ، و تقع هذه المدينة على مساحة 135 فدانا والمرحلة الأولى 102 فدان بنسة بناء 50 %.

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بهذه المدينة، مؤكدين أن افتتاحيات الرئيس السيسي اليوم دليل على اهتمام الرئيس بكافة أنواع المشروعات القومية التي تحقق جميع محاور التنمية، وكذلك تزيد من حجم الإستثمارات، لاسيما وأن تلك المدينة الصناعية بالسادات تعزز قدرات الدولة الانتاجية، وتخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة.

بداية قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” ، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالسادات، تعد بمثابة صرح تنموي عملاق يعزز قدرات الدولة الإنتاجية ، ويأتى استكمالا لمخططات التنمية التى تتبناها القيادة السياسية بالجمهورية الجديدة.

وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن المدينة الصناعية الغذائية" سايلو فودز" ستساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المصري من جهة، وللمواطن من جهة أخرى، إلى جانب المساهمة فى تحسين الجودة ، وزيادة التنافسية، و زيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب من الأيدي العاملة .

وأشاد أمين قوى عاملة النواب بتوجيهات الرئيس السيسي فى وقت سابق أن الهدف من هذه المدينة تحقيق الأمن الغذائي القومي في المقام الأول ، والعمل على توفير منافذ للسلع الاستراتجية بكافة محافظات مصر، لضمان وصولها لكل مواطن على كافة مستويات الجمهورية فى سهولة ويسر.

من جانبه،قال المهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية بالبرلمان، إن المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بالسادات، صرح تنموي عملاق يعزز قدرات الدولة الإنتاجية، ويخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة تتسع لمخططات التنمية بالجمهورية الجديدة.

وأكد "رشاد" في تصريحات له، أن المدينة ستساهم في تحسين الجودة ونمو الاستثمار، وزيادة التنافسية، وحجم الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أنها بمثابة وجهة جديدة نحو التعمير والبناء، وتخفيف الضغط عن العواصم الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية.

وأضاف ممثل الأغلبية تحت قبة البرلمان، أن الدولة المصرية تستهدف خلق مدن حضارية مستدامة، جاهزة ومخططة بجميع الخدمات والمرافق لتستوعب الزيادة السكانية، وتتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والتنمية والمساواة وحق الجميع في العيش بكرامة.

ولفت "رشاد" إلى رسائل الرئيس السيسي التي أطلقها خلال حفل الافتتاح وما تضمنته من رؤية ثاقبة ومنطلق جديد لمعالجة مجموعة من القضايا الشائكة التي تعاني منها مجتمعاتنا؛ وفي القلب منها الصحة الإنجابية والنمو السكاني.

وأكد أن الرئيس السيسي يعيد بناء مصر بصورة أكثر حضارة وعراقة، ويدشن لمرحلة ذهبية لم تشهدها مصر عبر تاريخها الممتد، مشددًا على ضرورة رفع درجات الوعي وتكامل مؤسسات الدولة في تعظيم الاستفادة من أطروحات الرئيس ومبادراته العامة بشأن جميع القضايا.

وفى سياق متصل ،أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ،تعد من اكبر المشروعات التي نفذتها مصر على مستوي العال،وإضافة حقيقية لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي باعتباره تحقيقا للأمن القومى الشامل، خاصة وانه تم استخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدانا في مدينة السادات، كما ان المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجا.

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسي يحرص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

و أشار إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية يساهم وبشكل كبير في دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة، ،مؤكدا أن الدولة تعمل لبناء الإنسان المصري عن طريق التعليم والمعارف والهوية القومية والإنتماء والبناء العقلي والبدني.