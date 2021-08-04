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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعرف إزاي تنجح في اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

التنسيق
التنسيق

إذا كانت أهدافك وميولك الالتحاق بكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون"، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الفنون فكريًا،ومهاريًا، كما يسعى إلى قياس قدرتك على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.


وتأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون" في جزأين رئيسين وهما كالتالي:
 

• أولًا: اختبار الرسم:(من 60 درجة)


موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدًا في إظهار الشكل.
 

• ثانيًا: اختبار التصميم الابتكاري:(من 40 درجة)     

 
موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معًا.  

 

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التعليم العالي: قبول 10% من طلاب الدبلومات الفنية في هذه الكليات

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كل شئ عن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات في "سؤال و جواب"


• الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار:


1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.
2. أقلام الفلوماستر.
3. ألوان خشبية.
4. أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).
5. ممحاة رصاص (أستيكة).
6. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).
• زمن الاختبار:
ساعتان ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.
• شروط النجاح:
شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنونحصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم + التصميم)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.
• مرفق بعض الروابط للاسترشادوالتي تساعد الطالب على تنمية قدراته البصريةوالمهارية والفكرية:
 

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