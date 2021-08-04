عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد ٣ سنوات للمنتج محمد السبكى في قضية تزوير

المنتج محمد السبكى
المنتج محمد السبكى

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة بالسجن المشدد مدة 3 سنوات للمنتج محمد السبكى، فى القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، والمقامة من الفنانة نهلة ذكى، بتهمة تزوير محررات رسمية.

أقرا أيضا:
شهيد لقمة العيش .. محمد خرج للعمل وعاد جثة هامدة .. كان منتظر طفله ويعول أمه وأخواته .. صور


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البربرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحى إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشي
وتضمن أمر الإحالة أنه فى غضون 17 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية يعمل موثق بمكتب توثيق العبور ببنها ، وآخر مجهول بارتكاب تزوير فى أحد المحررات الرسمية، وهو التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم اتفق مع ذلك المجهول على تزويره المحرر وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليها "نهلة ذكى عبد الله"، فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلا صفة الأخيرة طالبا تحرير ذلك التوكيل، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام ذلك المجهول بمهرة بتوقيع نسبه زورا إلى المجنى عليها فتمت تلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق محضر التوثيق رقم 5340 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن مثل أمامه مدعيا بأنه وكيلا عن المجنى عليها بموجب التوكيل موضوع الاتهام الأول طالبا نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجنى عليها لنفسه فدون ذلك الموظف البيانات ومهرها المتهم بتوقيعه الخاص وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررين المرزوين موضوع الاتهام السابقين للإعتداد بهما فيما زورا من أجله مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطردت حيثيات الحكم، أنه ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، ان المجنى عليه لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجنى عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمى العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر أرقى منها فى الدرجة الخطية، كما تبين بالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجنى عليها ببنها.
 

بنها القليوبية مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية محافظة القليوبية

موضوعات متعلقة

جهود أمنية لكشف غموض مقتل عامل بالقناطر فى القليوبية

مصرع طالب فى حادث تصادم بشبين القناطر فى القليوبية

حبس مستريح القليوبية استولى على 4 ملايين جنيه من ضحاياه

حبس 10 تجار مخدرات فى القليوبية

ترشيحاتنا

أمريكا تبحث مع السودان الوضع في إثيوبيا.. هذا ما دار بين بلينكن وحمدوك

الصليب الأحمر اللبناني: 21 مصابا في إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

خالد الجندي: أطالب بتدريس مادة التواصل الرقمي على طلاب الكليات الدعوية

امتنعوا.. رسالة تحذيرية من الصحة العالمية لـ بعض الدول بشأن لقاحات كورونا

وزير الخارجية البريطاني: يجب محاسبة المسئولين عن كارثة مرفأ بيروت

الكويت تصدر قرارات مهمة بشأن العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

فيديو

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

المزيد

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ