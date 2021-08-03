شهيد لقمة العيش .. محمد خرج للعمل وعاد جثة هامدة .. كان منتظر طفله ويعول أمه وأخواته .. صور

كعادته يوميا يخرج محمد عماد من منزله بعزبة أسما التابعة لميت حلفا بدائرة مركز شرطة قليوب فى القليوبية للعمل على التروسيكل الخاص به بحثا عن الرزق ولقمة العيش حتى يستطيع الانقاق على اسرته ووالدته ولم يدرى ان القدر سطر له هذه النهاية الماساوية على يد أحد البلطجية حيث قاموا باطلاق الرصاص عليه لسرقته وفروا هاربين.

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من ناحية اخرى شيع الاهالى جثمان المتوفى محمد عقب صلاة المغرب اليوم بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتوقيع الكشف الطبى على المتوفى.



وسادت حالة من الحزن بين الجميع وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى صفحات نعى المتوفى داعين له بالرحمة والمغفرة.

من ناحية اخرى شيع اهالى المجنى عليه جثمان وسط حالة من الحزن اصابت اسرته مطالبين بسرعة ضبط المتهمين فى الواقعة والقصاص العادل منهم .



وقال أحد الأهالى ان محمد كان شاب على خلق اتربى يتيم وكان فى انتظار مولوده الاول بعد شهر حيث انه حديث الزواج ، مضيفا ان المتوقى كان مسئول عن اسرته واخواته حيث يخرج للعمل على التروسيكل للانفاق على أسرته.



وتكثف الأجهزة الأمنية فى القليوبية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة محمد عامل بمنطقة نزلة باسوس التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مصابا بطلق نارى من فرد خرطوش بالرأس وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بإعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح، وسرعة ضبط المتسبب بالواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بنزل باسوس من الطريق الدائرى دائرة المركز مصابا بطلق خرطوش بالرأس.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد ع ع" 22 سنة عامل مقيم بمنطقة عزبة أسما التابعة لميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب تلقى طلقة خرطوش بالرأس تسبب فى وفاته على الفور وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وتولت النيابة التحقيق.

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