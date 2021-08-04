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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. رسائل دعم المصريين لمنتخب كرة اليد بعد التأهل لنصف النهائي

صدى البلد

حقق منتخب اليد التأهل بعد الفوز علي منتخب ألمانيا  بنتيجة ٣١-٢٦ بعد أداء متميز قدمه منتخب الفراعنة علي مدار شوطي المباراة ليقطع تذكرة التأهل للمربع الذهبي والمنافسة علي ميدالية أوليمبية  حيث سيواجه منتخب فرنسا في مباراة نصف النهائي المقبلة.

وسيواجه منتخب مصر، أقوى المنتخبات منتخب فرنسا، في الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، وذلك غدا الخميس، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

ورصدت كاميرا صدى البلد، رسائل دعم المصريين لمنتخبنا الأولمبي لكرة اليد، ومدى تقديرهم لأدائهم الرجولي طوال المباريات.

وفي البداية، أعرب محمود خالد، عن سعادته وفخره بمنتخب مصر لكرة اليد، وأشاد بالدور البطولي الذي يبذله الفريق للفوز بالمركز الأول في أولمبياد طوكيو.

وأشارت نور خالد، بأداء لاعبيه المنتخب، وعلى رأسهم الحارس كريم الهنداوي، وتحديه لنفسه وإثبات جدارته أمام منتخب مثل ألمانيا من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتابعت مايا جميل، أنها تتوقع مزيدا من التألق للمنتخب المصري لكرة اليد، وتتمنى الفوز بالميدالية الذهبية، ورفع اسم وعلم مصر في أمام العالم أجمع.

وأوضح محمود أشرف، أنه فخور كل الفخر بتأهل منتخب كرة اليد لنصف النهائي، ويدعمهم غداً أمام فرنسا، ويتمنى الوصول للنهائي وتحقيق الفوز الكبير.

واختتم كريم طارق، أنه أيا كانت النتيجة غداً سيبقى الجميع فخور بالأداء المشرف الذي قدموه خلال مسيرتهم في أولمبياد طوكيو، ويتمنى لهم كل التوفيق والتألق.

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