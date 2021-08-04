تعرف على المحافظات الأكثر إصابة بالسمنة وفقر الدم والتقزم

قال الدكتور تامر سمير، منسق مبادرة التغذية المدرسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إطلاق المشروع القومى للتغذية لعلاج الأطفال من سوء التغذية في الصغر.



وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك خريطة للمحافظات الأكثر إصابة بسوء التغذية.



ولفت إلى أن البحر الأحمر والوادى الجديد و أسيوط، من المحافظات الأكثر إصابة بالأنيميا، "فقر الدم"، وكشف أن كل وجبة مدرسية لكل محافظة ستكون بشكل مختلف.



وأشار إلى أن الوجبة ستكون متغيرة من محافظة عن محافظة، وأن الرئيس أمر بأن تكون الوجبة مميزة و تساعد الطالب على فتح النفس.



وكشف أن المحافظات التى تعانى من التقزم هي : مطروح وأسوان والإسماعيلية، وأكد أن بعض حالات التقزم فى الأطفال سببها سؤ التغذية".



وأكد أن المحافظات الأكثر إصابة بالسمنة هي : "الإسكندرية و دمياط و القاهرة" وأن هناك خط ساخن يحمل رقم 106 لتلكى شكاوى الطلاب.



وأشار إلى أن قواعد البيانات السابق ذكرها تمت من خلال مبادرة 100 مليون صحة، وأن الدولة تقوم على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بداية من الأطفال.



وأوضح أن جميع طلاب المرحلة الابتدائية سيستفدون من المبادرة الرئاسية و البالغ عددهم 14.5 مليون طالب.



