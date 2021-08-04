عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

صراع إيران - إسرائيل ..حرب حقيقية تلوح في الأفق أمام استعراض للقوة

أرشيفية
أرشيفية

لاحت أزمة جديدة في الأفق بين إيران وإسرائيل على خلفية تعرض ناقلة النفط «ميرسر ستريت»، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لـ هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان.

 

وأكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إيران تقف خلف الهجوم المميت على الناقلة، وهي اتهامات وصفتها طهران بأنها «لا أساس لها من الصحة».

 

وكان اثنان من طاقم السفينة قد قتلا عندما تعرضت للهجوم يوم الخميس الماضي، مما جعل كثيرا من المراقبين يتوقعون اندلاع حرب بين طهران وتل أبيب، مرجعين ذلك للصراع بين البلدين والمعروف للجميع بسبب رفض إسرائيل للتدخل الإيراني في لبنان وسوريا، وترى أنها تشكل تهديدا لأمنها ومصالحها واستقرار المنطقة بشكل كامل.

مصير المنطقة على المحك .. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران بسبب أزمة السفينة .. ومخاوف من اندلاع حرب محتملة

إيران وزرع ألغام بحرية  

الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، قال إن إيران زرعت قبل أسبوع ألغاما بحرية بمنطقة جنوب مضيق هرمز أو منطقة شمال خليج عمان، فإذا حدث وارتطمت هذه الألغام بأية سفينة ستخرج عن العمل وهذا في أبسط الحدود.

 

وأوضح أبو النور في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن أزمة لاحت في الأفق بين إيران وإسرائيل من 5 أيام بعد الحادث الذي تعرضت له ناقلة النفط الإسرائيلية «ميرسر ستريت»، الخميس، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها أحدهما بريطاني والآخر روماني.

 

ولفت «وجهت اتهامات لطهران بالوقوف وراء الهجوم على الناقلة، وإنها بهذا الهجوم تعرض أمن الأوروبيين للخطر»، مردفا: «بريطانيا أعلنت أن إيران اختطفت أكثر من سفينة».

 

حرب نفسية بين طهران وتل أبيب 

وأكد أبو النور أن «التصعيد بين طهران وتل أبيب يجري على قدم وساق، وهناك تصريحات إعلامية مكثفة في إطار الحرب النفسية بين البلدين».

 

وأرجع أبو النور، ارتفاع وتيرة التصعيد بين البلدين؛ لأداء الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستوري أمام البرلمان غدا الخميس، وتنصيبه رسميا، وسوف يعلن بعد التنصيب تشكيل حكومة جديدة وهو ما يعني البدء في جولة سابعة من المفاوضات حول برنامج إيران النووي».

 

وكشف أبو النور عن أن «الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يريدون أن تذهب إيران إلى الجولة السابعة من المفاوضات حول الملف النووي وهي في موقف ضعيف تفاوضيا ولكن طهران تحاول أن تعزز من موقفها التفاوضي».

ماذا يحدث قبالة ساحل الإمارات؟.. انفجارات وفقدان سيطرة على سفن واختطاف ناقلة .. اتهامات لـ إيران.. وطهران تنفي وقوع أي حوادث

ضرب أهداف إيرانية بالمنطقة

وأشار إلى أن ما يجري الآن بين إيران وإسرائيل يأتي في إطار الحرب السياسية والإعلامية بين الطرفين، مستبعدا اندلاع حرب أو صراع مباشر بين طهران وتل أبيب نتيجة للاتهامات المتبادلة فيما بينهما، مرجحا اكتفاء تل أبيب بتنفيذ عمليات محدودة ضد أهداف إيرانية بالمنطقة.

 

ورجح أبو النور أن توجه تل أبيب ضربة لأهداف إيرانية في البحر «منطقة شرق المتوسط حيث السواحل اللبنانية أو السورية» أو في سوريا، حيث هناك عملية «تجييش إسرائيلية تجري على الحدود بين البلدين» أما المنطقة الأخيرة التي قد تشهد توجيه ضربة لأهداف إيرانية من قبل تل أبيب فهي العراق.

ايران إسرائيل نفتالي بينيت طهران ميرسر ستريت تل أبيب

موضوعات متعلقة

إسرائيل تكشف هوية المسئول عن الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت ببحر العرب

مصير المنطقة على المحك .. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران بسبب أزمة السفينة .. ومخاوف من اندلاع حرب محتملة

ترشيحاتنا

وزير خارجية السعودية: حزب الله هو مصدر مشاكل لبنان

الياقوتي يشكر دار الإفتاء: علينا تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًا لإدخالها في عصر الرقمنة

شكري: ندعم استقرار تونس وتطلعات شعبها المشروعة بما يحقق إرادتهم الحرة

صناعة النواب: الحفاظ على القمح يتطلب التوسع في إنشاء الصوامع

كيا سبورتاج في المقدمة.. قائمة اكثر 10 سيارات SUV مبيعا في مصر

وزير الأوقاف السوداني الأسبق: رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر الإفتاء تؤكد الريادة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

فيديو

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

شاهد .. لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

المزيد

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ