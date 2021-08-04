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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: مظاهرات غاضبة فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لبنان شهد اليوم مظاهرات غاضبة فى ذكري انفجار مرفأ بيروت، موضحًا أن الآلاف من الشعب اللبنانى خرج لإحياء ذكري مرفأ بيروت.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لبنان مازالت تدفع الثمن حتى اليوم بسبب هذا التفجير.

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن العالم بالكامل تألم لهذا الانفجار الكبير الذى قضى على نصف بيروت العاصمة.

 

وأوضح أن الشعب اللبنانى يدفع الثمن حتى اليوم، والجميع يبحث عن الحقوق،  القصاص.

 

كان أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت نظموا مسيرة من مقر الفوج بمنطقة الكرنتينا إلى محيط ميناء بيروت البحري للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار الميناء والذي أودى بحياة 10 من الفوج وهم الذي شاركوا في المأمورية الأولى التي خرجت لإطفاء الحريق الذي شب في العنبر رقم 12 بالميناء قبل الانفجار مباشرة.


وحمل أهالي الضحايا صور ذويهم وذلك بعد وقفة داخل مقر فوج إطفاء بيروت تم خلالها عرض العديد من الصور والرسوم التي تجسد الكارثة.


واحتشد آلاف المواطنين في محيط ميناء بيروت اليوم لإحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري الذي أدى الى وفاة أكثر من 200 شخص واصابة أكثر من 6000 آخرين وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في الرابع من أغسطس الماضي إثر انفجار كمية 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014.


ويتولى قاضي التحقيق طارق بيطار التحقيق في حادث انفجار الميناء لتحديد المسئولين عن دخول هذه الشحنة إلى الميناء وبقائها في هذه المنطقة كل هذا الوقت.

 

أحمد موسى انفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت بيروت مظاهرات بيروت

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