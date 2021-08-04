قرية تزف 50 طالبا من حفظة القرآن في شوارعها ببني سويف

احتفلت قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، بحفظ 50 طالبا وطالبة من أبنائها، بينهم 40 طفلة وفتاة.

وذلك في احتفالية كبرى بالقرية بدأت بمسيرة جماعية لهم طافت شوارع القرية وسط زغاريد النساء وتكبير الرجال، وارتداء المُكرمين من حفظة القرآن الكريم وشاحا كُتب عليه " حفظة كتاب الله" متضمنًا اسم الطالب والطالبة والمُحفظ الخاص به، وارتدائهم ملابس الحصول على رسائل الدكتوراه والماجستير " الروب"، وصولأ لمكان الاحتفالية حيث تم منحهم شهادات تكريم .



وقال أحمد سعيد، أحد أهالي القرية، " ما حدث هو فرحة بأولادنا وأبنائنا، حيث بلغ عدد المكُرمين 50 طالب علم وطالبة، وتحديدًا 40 فتاة، و10 اولاد، وأن الاحتفالية تقدمها المحُفظ الخاص بهم الشيخ خالد فتحي، حيث إنه العام الثاني او الثالث الذي تحتفل به القرية بأبنائها من حفظة القرآن الكريم".



وتابع " خلال المسيرة من القرية إلى مركز الشباب مقر احتفالية تكريمهم ردد حفظة القران الكريم "الله اكبر ولله الحمد .. الله اكبر ولله الحمد"، مشيرا إلى أن الاحتفالية ذاتها شهدت تلاوة آيات من الذكر الحكيم وانشودة دينية ألقاها الشيخ عبد الله كامل.