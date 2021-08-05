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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية رياضية حلوان تعقد برنامجا تأهيليا للالتحاق بالكليات الرياضية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 


تنظم وحدة التأهيل البدني بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان برنامج التأهيل العسكري للالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية.

 

وأعلنت الكلية أن هذه الدورات الجميع سواء كان من الكلية أو الجامعة او خارجهما.

 

وأنه قد تم تخصيص رقم تليفون الاستفسار و الاستعلام  عن أي شيء وهو :
01006842700 - 01018312276
وانه للحجز يمكن التوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .

 

يتابع مركز القياس والتقويم الطلابي بـ جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

 

تتضمن الدورات التدريبية التى يقدمها مركز القياس والتقويم الطلابي دورة تدريبة حول التدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة خلال يومي الأربعاء والخميس ٤: ٥ أغسطس ٢٠٢١ .

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تهدف الدورة التدريبية إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link

 

جامعة حلوان تحقق تقدما ملحوظا في تصنيف Webometrics

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان عن تحقيق تقدم ملحوظ للجامعة بين الجامعات العالمية فى تصنيف Webometrics الاسبانى، وهو نظام تصنيف عالمي يعتمد على عدد من المحددات التي تقيس وتقيّم دور الجامعة ويهتم بوجهٍ خاص بتواجد الجامعة على شبكة الإنترنت ووضوح الرؤية والوصول إلى المواقع الإلكترونية.


 

أكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين على النشر الدولى والذى يعد معيارا قويا فى التصنيف بين الجامعات، وأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وتنمية المعايير المطلوبة لها، بما ادى الى التميز فى مجال النشر الدولى.

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان دورات تدريبية تربية رياضية كلية التربية الرياضية الدكتور ماجد نجم كلية التربية

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