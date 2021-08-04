أحمد موسى: حركة النهضة الإخوانية جزء من التنظيم الإرهابي الدولي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حركة النهضة الإخوانية جزء من التنظيم الإرهابي الدولي، موضحًا أن تلك الجماعة المجرمة تريد التدمير والخراب.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الغنوشي يشبه بديع، فـ الغنونشي كان يريد تدمير تونس وخائن لـ تونس، وبديع كان يريد تدمير مصر وخائن".



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن حركة النهضة الإخوانية تسعى لتدخل الدول فى الشأن التونسي، و حدوث مشكلات للدولة التونسية والشعب التونسي، إسقاط تونس وعمل أعمال إجرامية.



وأشار إلى أنه عندما تتحرك الشعوب، تقف الجماعات، معلقًا : " لن يستطيع أحد الوقوف أمام رغبة شعب".



وكشف أن تونس تعانى من مشكلات اقتصادية بسبب تلك الجماعة المجرمة.

قفراش: مصر وقفت في ظهر تونس للتحرر من سرطان الغنوشي والإخوان|فيديو

قال الدكتور منذر قفراش رئيس المنتدي الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن مصر وقفت في ظهر الشعب التونسي للتحرر من سرطان الغنوشي وتنظيم الإخوان الإرهابي، لافتا أن تنظيم الإخوان الإرهابي تنظيم مخابراتي دولي.



وأضاف قفراش أن العالم قام بعمل حرب من أجل إسقاط تنظيم الإخوان الإرهابي الذى يريد التمكين للوصول إلي الخلافة العثمانية، مؤكدا أن هذا التنظيم كان يحكم تونس بالدم والنار إضافة إلى استنزاف موارد الشعب.

وأوضح قفراش، أن الإخوان كانوا يريدون أن تصل تونس إلى حرب من أجل النفط والغاز والذهب، لافتا أن تونس لو لم تتحرك ضد هذا التنظيم ، لتحولت إلى أداة مملة لهذا التنظيم، وسنعلن خلال مؤتمر صحفي بعد 4 أيام عن تفاصيل اكتشافنا بيتا سريا للإخوان.



