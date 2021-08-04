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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: كاميرا على مسئوليتى ترصد أعمال تطوير القرى بالفيوم

سيدة من الفيوم
سيدة من الفيوم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كاميرا برنامج على مسئوليتى رصدت أعمال تطوير القرى بالفيوم، وتحديدًا من قرية سيدنا الخضر.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تقوم بتوفير طرق مميزة، و مياه نظيفة، وصرف صحي.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، أنه سيقوم بعرض صور ما قبل العمل وما بعد العمل فى المشروعات بالقري ضمن مبادرة حياة كريمة.


وفى التقرير ظهر محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، وهو يتجول فى القري، وقال إن قرية سيدنا الخضر، كانت تعانى من مشكلات كثيرة، وتم بدء العمل بها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقالت سيدة خلال التقرير : " المياه كانت تأتى كل فترة وكانت غير نظيفة، و الآن المياه متوفرة ونحتاج الآن لـ مدرسة و تطوير المستشفي.


وكشفت السيدة خلال التقرير : " شكرًا ياريس وربنا يخليك لينا يارب". 


وفى نفس السياق قال أحد المواطنين : " الرئيس السيسي جاب الخير لـ مصر.. الصرف الصحى بيتعمل.. ربنا يخلي لينا الرئيس السيسي".

 

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال القافلة الطبية الشاملة التي ينظمها الهلال الأحمر المصري، بقرية سيدنا الخضر التابعة لمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد الفرجاني، والدكتور خالد محمد السيد المستشارين الهندسيين وعضوي لجنة المتابعة بمجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة بالفيوم.

 

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي ومحافظة الفيوم.

 

وأشار محافظ الفيوم الي أنه زار قرية سيدنا الخضر خلال الشهر الماضي، لتفقد بدء الأعمال الانشائية لمحطة الصرف الصحي، لافتا إلى أن تنظيم تلك القافلة الطبية كانت أحد مطالب أهالي القرية خلال الزيارة.

 

وخلال تفقده لأعمال القافلة، التقى محافظ الفيوم، عددا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ووجه بسرعة حلها، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع جامعتي الفيوم والأزهر لتنظيم العديد من القوافل الطبية بشتى قرى المحافظة، بجانب القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة بالفيوم.

 

واستجاب المحافظ لمطلب إحدى السيدات يعاني طفلها من مرض بالكليتين والعظام، حيث وجه المحافظ بارسال سيارة من المحافظة غدا لاصطحاب الطفل وذويه ونقلهم الى مستشفى الفيوم العام لتوقيع الكشف الطبي على الطفل من قبل أطباء الجراحة والأطفال.

 

ولفت إلى توفير مساعدات غذائية من بنك الطعام بواقع ٨٠٠ كرتونة مواد غذائية لأهالي القرية، بالتزامن مع أعمال القافلة الطبية، مثمناً دور الهلال الاحمر المصري في المشاركة المجتمعية من خلال تنظيم القوافل الطبية بالمناطق النائية، مطالبا بالتوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل المزيد من القرى النائية.


 

أحمد موسى بالفيوم القرى بالفيوم سيدنا الخضر محافظ الفيوم

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