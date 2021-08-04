هبة العوضي تعلن تقديم كورس احترافي ينقص الوزن في شهر

قدمت الدكتور هبة العوضي، استشاري التغذية العلاجية والتجميل والليزر، كورس إنقاص الوزن، مؤكدة أنه كفيل بإنقاص الوزن بشكل سريع في شهر كامل.

وأضافت هبة العوضي، في حوارها مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة “صدى البلد 2”، مساء اليوم الأربعاء، إن فكرة التخسيس بمجرد أن تمر على عقل مريض السمنة المفرطة يشعر بالإحباط، موضحة أن إنقاص الوزن يصاحبه التفكير في الحرمان من الطعام.



وتابعت الدكتور هبة العوضي استشاري التغذية العلاجية والتجميل والليزر، أن موضوع إنقاص الوزن بشكل آمن، وأصبح سريعا وبطرق جديدة من خلال كورسات أمانة من أسهل وأسرع الكورسات.



وأوضحت الدكتور هبة العوضي استشاري التغذية العلاجية والتجميل والليزر، أن الكورس الواحد يعمل على سد الشهية، متابعة أنه بديل عملية تكميم المعدة، وأيضا تزيد حرق الدهون ونحت القوام.



وأكدت الدكتور هبة العوضي استشاري التغذية العلاجية والتجميل والليزر، أن من خلال هذه الوسيلة كبسولات ونقط وأعشاب لمدة شهر ولا يتطلب عمل دايت ولا يتطلب دخول الجيم لممارسة الرياضة.