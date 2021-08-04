والدة الطفلة مريم جودة تكشف تفاصيل تلقي ابنتها علاج الضمور العضلي

روت سحر السيد والدة الطفلة مريم جودة، مريضة الضمور العضلي، تفاصيل حصول ابنتها على حقنة الضمور العضلي، قائلة:" مريم حصلت على الحقنة اليوم، حيث استمر الحقن لمدة 4 ساعات"، مسترسلة:" مريم مازالت تحت الفحص داخل معهد ناصر ولكن حتى الآن لم يظهر عليها أي أعراض".



وأضافت “سحر السيد” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “رأي عام" المذاع على قناة “ten” أنها لم تكن تتوقع أن تصاب ابنتها بهذا المرض، متابعة: مريم أصيبت بضمور العضلات بداية من الشهر السادس.



وتابعت:" فور ظهور الأعراض توجهت إلى دكاترة المخ والأعصاب وبالفعل أكدوا إصابتها بمرض الضمور العضلي، مسترسلة: مرض الضمور العضلي نادر للغاية وعلاجه مكلف ولكن الرئيس السيسي تبنى هذا المرض وعلاجه.





وأكملت: لم أكن أتوقع أن تحصل ابنتي على حقنة ضمور العضلات، متابعة: "أنها تاخد الحقنة بالسرعة دي أمر لم يكن يتوقعه أحد".

وتوجهت بالشكر إلى الرئيس السيسي والفريق الطبي المتابع لحالة ابنتها.