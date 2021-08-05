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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغانى سينجل فى الطريق إليك أبرزها يا فاتنى وقلقان

صدى البلد

انتهى عدد من نجوم الغناء من تسجيل أغانى سينجل جديدة، من المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة ،ونرصد فى السطور التالية ابرز الأغاني المنتظر طرحها ..

محمد حماقى 

 

يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “يا فاتني” غداً الخميس عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

وطرح محمد حماقي، البوستر الرسمي الخاص بالألبوم الجديد من خلال جميع حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.

محمود العسيلى 

 

أعلن الفنان محمود العسيلى، طرح أغنية “قلقان” خلال الفترة المقبلة وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، حيث كتب “قلقان.. قريبا”. 

 

وكان احتفل الفنان محمود العسيلى، بـ عيد ميلاد نجله “علي”.

 

نشر الفنان محمود العسيلى صورا بصحبة ابنه من خلال خاصية “الاستورى” معلقا عليها 
“كل سنة وأنت طيب يا كل حاجة فى حياتى”.

محمد الشرنوبى 

أعلن الفنان محمد الشرنوبى عن طرحه أغنية جديدة بعنوان “إيه اللذاذة دى” خلال الأيام القليلة المقبلة .

تواجد كل من الفنان محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان من أجل تسجيل أغاني مسرحيتهما الجديدة التي تحمل إسم “ياما في الجراب يا حاوي” والتي تأتي تحت عروض كايرو شو.

 

تدور مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.

كارمن سليمان محمد الشرنوبي محمد حماقي الفنان محمد الشرنوبي العسيلي محمود العسيلى

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