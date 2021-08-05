وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الغربية مشروعات حياة كريمة وتدوير القمامة

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة وذلك لمناقشة وعرض الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة زفتي، حيث تم عرض نسب إنجاز المشروعات المنفذة بجانب عرض مقترحات لإدراج بعض المشروعات.

جاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

وأكد اللواء محمود شعراوي، علي تقديم الدعم الكامل للمحافظة في سبيل تذليل كافة المعوقات التي تحول دون انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية في وقتها المحدد وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة نهو كافة الأعمال بقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ الوضع الحالي لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، الصحة، المجمعات الزراعية والبيطرية، الإسعاف والاتصالات ، مشيراً إلي متابعته اليومية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية و حياة كريمة للمواطنين .

وشدد اللواء محمود شعراوى، على الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية والمتابعة والزيارات اليومية لرئيس الوزراء للمحافظات المستهدفة فى هذا المشروع القومى ، لسرعة الانتهاء منه فى التوقيتات المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطني تلك القرى ، وطالب " شعراوى " بأهمية المتابعة الدورية للمحافظ لمعدلات تنفيذ المشروعات بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.

كما ناقش اللواء شعراوي مع الدكتور رحمي، بعض الموضوعات المتعلقة بمنظومة المخلفات بالمحافظة، حيث ناقشا آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، كما أوضح المحافظ حاجة المحافظة لتوفير مبلغ ٤٥ مليون جنيه لصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطيه كافة المحافظة ذلك إلى جانب الحاجة لزيادة عدد أسطول سيارات نقل المخلفات بمراكز (سمنود، زفتى، بسيون.....) بعربات مكابس ٤٠ طن حتى يكون قادر على نقل كافة المتولد اليومي وعدم وجود أي تراكمات.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الراهن لمصانع تدوير القمامة بدفرة المحلة الكبرى والمدفن الصحي بالسادات حيث أكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة رفع وإزالة التراكمات والانتهاء من رفع كفاءة الخطوط، ووضع برنامج زمني لإضافة خط كوري جديد بمصنع المحلة ، استكمال أعمال رفع الكفاءة ضمن البروتوكول المتفق عليه إلى جانب مراجعه الموقف الحالي للمدفن وإيجاد بديل جديد خلال السنتين القادمتين.

كما حرص اللواء محمود شعراوي علي متابعة جهود المحافظة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى إطار سعى الدولة لاستمرار السيطرة علي أعداد المصابين والحد من ارتفاعها والحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين ، وعرض محافظ الغربية الجهود التى حققتها أجهزة المحافظة فى الحملات التي تقوم بها علي المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.

ووجه وزير التنمية المحلية بالإستمرار فى الحملات ومواجهة أى مخالفات للاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من انتشار المرض ، والتباعد الاجتماعى فى المواقع الخدمية .

و شدد الدكتور طارق رحمي على أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية ، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم .