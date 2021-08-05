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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يشوق جمهوره عبر إنستجرام: في مفاجأة نازلالكم

صدى البلد

شارك الفنان رامي جمال صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وشوق رامي جمال جمهوره، وكتب: “في مفاجأة نازلالكم”، مما أثار فضول عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا.

 

وحققت أغنية “قلة الإحساس” للفنان رامي جمال ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، إذ تم طرحها أمس 11 يوليو على القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز للإنتاج الموسيقي.

 

أغنية قلة الإحساس 


طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه "ولسه"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

 

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

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