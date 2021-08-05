محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة زيها مين .. اليوم

يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “زيها مين” اليوم عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كتب محمد حماقي، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: "النهارده الساعة ٥ أغنية "زيها مين" هتكون موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.. أول أغنية من ألبوم "يا فاتِنِّي"، استنوها".

كان الفنان محمد حماقى، نشر بوستر ألبومه الجديد “يا فاتنى” والذى من المقرر أن يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر اليوتيوب.

وعلق محمد حماقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: “قريبا ألبومى الجديد يا فاتنى”.

كان الفنان محمد حماقي، حرص على مشاركة جمهوره صور جديدة من حفله بالمملكة العربية السعودية.

ونشر محمد حماقي، الصور من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” وقد لاقت إعجاب متابعيه، وعلق حماقي على الصور قائلاً: “شكراً لجعلها ليلة مميزة تستحق ان تبقى في الذاكرة”.