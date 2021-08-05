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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استنوها.. حماقي يطرح أغنية "زيها مين" من أحدث ألبوماته

صدى البلد

نشر المطرب محمد حماقي بوستر ألبومه الجديد “فاتنتي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأعلن عن طرح أغنية جديدة باسم “مين زيك” اليوم عبر قناته على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية.

وكتب: "النهارده الساعة ٥ أغنية "زيها مين" هتكون موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.. أول أغنية من ألبوم "يا فاتِنِّي"، استنوها 🔥".
البوم حماقى 

ويضم الألبوم الجديد لمحمد حماقي 12 أغنية، أبرزها يا نسيم حبيبي نسم التي تم الإعلان عن اسمها مؤخرًا، ويتعاون حماقي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم توما، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، وغيرهم.

 

يذكر أن النجم محمد حماقي قدم  ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم، حيث أثنى حماقي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل.

 

افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد اسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله.

 

ومن مفاجآت الحفل أن حماقي غنى باللهجة الخليجية كما أعلن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.

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