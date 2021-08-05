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رئيس التحرير
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الزراعة: نحسن مستوى إنتاجية رءوس الماشية ونطور الري الحقلي| فيديو

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الوزارة تعمل أيضا على تحسين مستوى إنتاجية رءوس الماشية، وتوفير التمويل اللازم لصغار المربيين لشراء رءوس عالية الإنتاج، لافتا إلى أنهم يعملون أيضا على تطوير الري الحقلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة عبر زووم فى برنامج "الأخبار" عبر فضائية "دى إم سى"، أن هناك توجها لزيادة المساحة المنزرعة في الأرض المصرية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية للأرض المنزرعة بالفعل، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات كمشروع الدلتا الجديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الموجة الحارة أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، وأضاف أن محصول التين من الصعب أن يتأثر بدرجة الحرارة ولكن محصول المانجو تأثر بشكل كبير.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن السلع الإستراتيجي لم تتأثر ونمتلك منها مخزونا إستراتيجيا كبيرا، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تتابع مع كافة المحافظات ملف تطوير الزراعة.

الزراعة المشروعات الانتاج الزراعي محمد القرش المانجو مشروع الدلتا الجديدة

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