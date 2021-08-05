مسرحية "أنا العريس" تحقق نجاحا باهرا في الدقهلية

حققت مسرحية “أنا العريس”، نجاحا كبيرا بعد عرضها في مدينة جمصة بالدقهلية.

مسرحية "أنا العريس" تناقش الإرهاب وتحديدًا ما حصل فى مسجد الروضة داخل سيناء من عمل إرهابى تعرض إليه المصلين.

“أنا العريس" بطولة علاء زنيهم، وأمال رمزى، عايدة غنيم وفتحى سعد ومجدى عبد الحليم ووفاء السيد وحسن عثمان ومحمد البحراوى وأحمد سباعي، و رشا فواد، وفيصل الطحان، و سحر عبد الله وحسام بهاء الدين فهمى، سناء عوض، وسيعود العرض إلى القاهرة خلال الشهر الجاري.



مسرحية “أنا العريس” ألحان الأغاني لـ يحيى غانم تأليف د أمين يوسف، وملابس مؤمنة محمود ومن إخراج صلاح لبيب من انتاج الفرقة الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب بقطاع الفنون الشعبية بقيادة د.عادل عبده.