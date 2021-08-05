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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حد يعرف إيه الحكاية.. دينا فؤاد تروج لفيلم "200 جنيه"

دينا فؤاد
دينا فؤاد

 


روجت الفنانة، دينا فؤاد للفيلم الجديد"200 جنيه"، ونشر صورة من خلال حسابها بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، ظهرت فيها وهى ممسكة بعملة فئة الـ200 جنيه.

 

وكتبت دينا فؤاد معلقة من خلال صورتها: " حد يعرف حكايه ال ٢٠٠ جنيه دى ايه 🙃🙃 #٢٠٠جنيه". ناالت اعجاب متابعيها.

 

وانتهى صناع فيلم 200 جنيه، من تصوير العمل ، المقرر عرضه منتصف الشهر الحالى ، وتحديداً يوم 18 أغسطس .

 

وقام فرق عمل فيلم 200 جنيه بالدعاية للعمل بشكل جديد ومبتكر ، حيث نشروا صورة لهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” ، وهم يمسكون بـ 200 جنيه، مختوم عليها باسم “ عزيزة السيد ”.

 

فيلم 200 جنيه من المقرر ان يضم عددا كبيرا من الفنانين وهم ، هانى رمزى ،  ليلى علوى ، آسر ياسين وأحمد داوود  ،  والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من غادة عادل وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي.

 

تدور أحداث فيلم 200 جنيه، حول مجموعة من الشخصيات التى تنتقل بينهم عملة بفئة 200 جنيه، ونستعرض خلفياتهم الاجتماعية والإنسانية .

 

فيلم 200 جنيه من تأليف احمد عبد الله وإخراج محمد أمين ، ومن إنتاج شركة فيردى .

دينا فؤاد فيلم جديد فيلم 200 جنية غادة عادل أحمد رزق

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