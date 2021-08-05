عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الدبلجة.. فيلم 200 جنيه يدخل مراحل المونتاج قبل عرضه هذا الشهر

فيلم 200 جنيه
فيلم 200 جنيه

إنتهت شركتي الإنتاج لفيلم " 200 جنيه " من دبلجته، و تجري حاليا أعمال المونتاج داخل الشركة تمهيدا لطرحه بدور العرض بتارخ 18اغسطس الحالي . 
 

txt

حد يعرف إيه الحكاية.. دينا فؤاد تروج لفيلم "200 جنيه"

txt

قبل طرحه.. 6 معلومات عن فيلم "200 جنيه"

قصة فيلم 200 جنيه

فيلم “200 جنيه”، تدور احداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

 

 وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

ابطال فيلم 200 جنيه

"200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلي رأسهم اسعاد يونس ، احمد السقا ، احمد ادام  ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلي علوي ، غادة عادل ،احمد السعدني ، طارق عبد العزيز  ،محمود حافظ ، مي سليم  ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح  ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، ايه قاسم ،  عمرو عبدالجليل.


ومن تأليف  أحمد عبد الله و إخراج  محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي. 

 

العنكبوت والسرب : 

يذكر أن أحمد السقا ينتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

كما بدأ الفنان أحمد السقا تصوير دوره منذ فترة ضمن أحداث فيلم السرب، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

ومن المقرر أن يظهر ضمن أحداثه العديد من ضيوف الشرف مثل شريف منير وأحمد حاتم وكريم فهمى.

وكانت آخر أعمال أحمد السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح. 

IMG-20210805-WA0111
IMG-20210805-WA0111
IMG-20210805-WA0110
IMG-20210805-WA0110
IMG-20210805-WA0109
IMG-20210805-WA0109
IMG-20210805-WA0107
IMG-20210805-WA0107
IMG-20210805-WA0106
IMG-20210805-WA0106
IMG-20210805-WA0105
IMG-20210805-WA0105
IMG-20210805-WA0104
IMG-20210805-WA0104
IMG-20210805-WA0103
IMG-20210805-WA0103
IMG-20210805-WA0101
IMG-20210805-WA0101
IMG-20210801-WA0057
IMG-20210801-WA0057
IMG-20210805-WA0100
IMG-20210805-WA0100
جنيه النمنم 200 جنيه فيلم فيلم 200 جنية ابطال فيلم 200 جنيه

موضوعات متعلقة

بالفيديو .. إليز مراد تحيي ذكرى الانفجار بأغنية "بيروت"

خطوة مهمة في مشواري.. دينا فؤاد: دوري في فيلم «200جنيه» مفاجأة

شريهان توجه رسالة إلى جمهورها بعد عرض مسرحية كوكو شانيل

محمد رمضان يعلن عن موعد حفله فى الساحل الشمالي

تانى علبة سجاير.. تامر علي يترقب طرح أحدث أغانيه

مروة ناجى تنتظر طرح «كيدهن عظيم» خلال ساعات

حرب الإعلامي والفنان .. حكاية الأزمة بين محمد رمضان وعمرو أديب

شمسية و4 كراسي.. تفاصيل أزمة حمو بيكا بسبب مسرحية أشرف عبد الباقي

ترشيحاتنا

لزيادة انتشار كورونا.. اليونان تفرض حظر تجول وقيودا جديدة على منطقتين

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

إنجاز تاريخي لم يحدث منذ 41 عاما..الهند تحتفل ببرونزية الهوكي بطريقة مميزة

اتحبسنا في المطبخ .. أول معلقة رياضية مصرية تكشف كواليس لقائها مع محمد صلاح

أخبار الزمالك|كارتيرون يوجه رسالة للاعبين قبل لقاء المحلة.. عرض الإدارة لضم نجمي دجلة.. خليفة فرجاني ساسي

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر يتراجع في التصنيف العالمي وموسيماني يكشف عن لاعب جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

ضد الكسر و%70 مكون محلي.. مميزات التابلت المصري الجديد.. فيديو

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ