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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة..طريقة التخلص من الناموس في المنزل..اعرف تأثير الحجامة على المناعة

الحجامة
الحجامة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

يعد الناموس من الحشرات التي تسبب الكثير من الأزعاج، ويعاني منها العديد من الأشخاص في المنزل، وخاصة في المنازل التي بداخلها حدائق وزهور فهي بيئة مفضلة يعيش فيها الناموس.

ولكن يمكن التخلص من الناموس بالكثير من الطرق المختلفة، وخاصة بسبب الأمراض الخطيرة التي ينشرها البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء ، ويمكن أن يكون الناموس مزعجًا للغاية لأن لدغات الناموس يمكن أن تستمر في الحكة لفترة طويلة بعد اللدغة والضوضاء التي تحدثها يمكن أن تمنعك أيضًا من النوم.

انتبه.. علامات تدل على نقص فيتامين ك

إذا كان الجسم خاليًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية، فإنك تميل إلى الإصابة بالأمراض بشكل أسرع، وأحد أوجه نقص الفيتامينات التي يمكن أن تؤثر على صحة الجسم هو نقص فيتامين ك

ويأتي فيتامين ك في شكلين - فيتامين ك 1 وفيتامين ك 2 ، وكلاهما ينتج بروتينات تساعد في تخثر الدم. 

 

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في أسبوعها العالمي.. كل ما تريد معرفته عن تأثير السكري على الرضاعة الطبيعية

يحتفي العالم خلال هذا الشهر بالأسبوع العالمي لـ الرضاعة الطبيعية، وقد يتسبب مرض السكري في حدوث تأثيرات محتملة على الغدة الثديية وتكوين حليب الثدي ، ويؤدي إلى مشاكل في الرضاعة الطبيعية. 

تحمي الدماغ وتحارب الفيروسات والسرطان .. اعرف تأثير الحجامة على المناعة والصحة

تعد الحجامة من طرق العلاج البديلة التي تساعد الجسم في التخلص في العديد من المشاكل الصحية، وأوضح الدكتور محمد شاذلي رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم الشاملة والعلاج بالحجامة، أن الحجامة لديها الكثير من الفوائد كما أنها عديدة ومتنوعة وتختلف من الرجال عن النساء في أمور عدة تخص كل جنس على حدة كما انها تفيد المناعة بشكل جيد .

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة الناموس فيتامين ك الرضاعة الطبيعية

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