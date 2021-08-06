ضيط سائق بحوزته 4 أطنان أسمدة زراعية مدعمة في البحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط قائد سيارة بمحافظة البحيرة، بحوزته 4,1 طن "أسمدة زراعية" مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .