شاهد.. ليلى علوي ترقص على أغانى المهرجانات

عرضت الإعلامية منى الشاذلى لقطات لـ الفنانة ليلى علوي، وهى ترقص وتغنى مهرجانات مع الدمية آبلة فاهيتا.



قالت النجمة ليلى علوي، إن أبلة فاهيتا قامت بإخراج أشياء منها لأول مرة، قائلة " شكرًا يا أبلة فاهيتا".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تحب الموسيقى و الرقص، ومشاركتها مع أبلة فاهيتا كانت مميزة.

ليلى علوي عن مشاركتها في ماما حامل: كل حاجة بتنفع في الزمن ده

قالت الفنانة ليلى علوي، إنه عندما عرض عليها المشاركة فى فيلم "ماما حامل" كانت فى الساحل وعلمت بالنجوم الكبار فى الفيلم مثل بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها سعيدة بالعمل مع بيومي فؤاد، كما أن أن قصة الفيلم جميلة، وبها قصة حب كبيرة بين اثنين.



وردت على سؤال مخفتيش من اسم الفيلم وأن ليلي علوي حامل وأم لـ محمد سلام وحمدى الميرغنى: "لا.. كل حاجة بتنفع فى الزمن ده".



ودخلت ليلي علوى ومنى الشاذلى فى وصلة ضحك على الهواء.

