ليلى علوي تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم المصير

قالت النجمة ليلى علوي، إن فيلم المصير، من الأفلام التى لن تنساها، وأكدت أنها قامت بالتصوير فى بلاد عربية كثيرة.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن والدها توفى فى بداية العمل فى هذا الفيلم، وأنها كانت متواجدة فى سوريا.



ولفت إلى أن أول يوم تصوير لها فى الفيلم كان فى 15 سبمتر 96، مؤكدة أن هذا الموعد يوم وفاة ولادها، وعلمت بالخبر فى الليل.



وأشار إلى أنها كانت فى سوريا، والمخرج العظيم الراحل يوسف شاهين، وقف بجوارها وقام بعمل أتصالات كثيرة من أجل العودة للقاهرة وعادت للقاهرة لحضور جنازاة والدها.



وأوضحت أنها عادت لمصر، وبعدها بساعات رجعت لـ سوريا لـ استكمال العمل، وعلقت: "خت عزاء والدى الأول فى دمشق، والثانى فى القاهرة".

ليلى علوي عن مشاركتها في ماما حامل: كل حاجة بتنفع في الزمن ده

قالت الفنانة ليلى علوي، إنه عندما عرض عليها المشاركة فى فيلم "ماما حامل" كانت فى الساحل وعلمت بالنجوم الكبار فى الفيلم مثل بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها سعيدة بالعمل مع بيومي فؤاد، كما أن أن قصة الفيلم جميلة، وبها قصة حب كبيرة بين اثنين.



وردت على سؤال مخفتيش من اسم الفيلم وأن ليلي علوي حامل وأم لـ محمد سلام وحمدى الميرغنى: "لا.. كل حاجة بتنفع فى الزمن ده".



ودخلت ليلي علوى ومنى الشاذلى فى وصلة ضحك على الهواء.