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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغرب الحقائق عن كبرى شركات تصنيع السيارات

اغرب الحقائق عن كبرى
اغرب الحقائق عن كبرى شركات تصنيع السيارات

تقدم كبرى شركات تصنيع السيارات العديد من الطرازات المتنوعة داخل الأسواق العالمية، و التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، و بين الصانع الألماني و الفرنسي و الياباني يبدو أن هناك الكثير من القصص الغريبة، و التي تكشف عن حزمة من الحقائق الخفية، ربما تكون العلامة التجارية لها دور في ذلك، أو اسرار اخرى لها علاقة بالنشأة الأولى لهذه الشركات.

 

حقائق غريبة عن كبرى شركات تصنيع السيارات 

 

نبدأ رحلتنا من داخل الأراضي الفرنسية و بالتحديد داخل شركة بيجو الشهيرة، و التي تأسست في عام 1810، و تعد بيجو و التي تتخذ شعار الأسد الفرنسي شعارًا لها، هي واحدة من أعرق شركات تصنيع السيارات حول العالم، و لكن من المفارقات أن بداية عمل بيجو كانت في صناعة مطاحن الفلفل و الملح و البن.

و إذا انتقلنا إلى الأراضي اليابانية نجد قصة اخرى تدور داخل اسطول شركة تويوتا العريقة، و التي تتخذ مكانة فريدة من خلال سمعتها الطيبة حيث اكتسبت لقب الأكثر انتشارًا لسنوات عديدة، و يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، و يذكر أن اول سيارة ركاب انطلقت في العام 1936 وهي النسخة AA، و لكن السر الحقيقي يرجع إلى ماكينات الحياكة حيث كانت هي الانطلاقة الأولى لها قبل دخولها مجال تصنيع السيارات.

 

و مازلنا داخل الأراضي اليابانية و لكن مع شركة ميتسوبيشي الشهيرة، لنتحدث سويًا عن قصة علامتها التجارية، حيث تعني كلمة ميتسو الرقم ثلاثة، بينما يأتي المقطع الثاني و هو BISHI بمفهوم الـ ماس، لينعكس إلينا شعار الشركة و هو الماسات الثلاثة، أما عن إنجازات الشركة قبل دخول عالم السيارات، فقد كانت تعمل في التنقيب عن الفحم، بالإضافة إلى اعمال بناء السفن، و التجارة و الاستثمار في العديد من المجالات.

 

تتنقل إلى الصانع البافاري و بالتحديد داخل الشركة الألمانية BMW، و التي تأسست في عام 7 مارس من العام 1916، وبعد هذا التاريخ جاءت بي ام دابليو بالعديد من الإصدارات القوية، لتعبر عن انطلاقتها الأولى و التي كانت متخصصة في مجال تصنيع محركات الطائرات.

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