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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

صدى البلد يكرم محمد البشاري لنشره ثقافة الحوار وقيم الإسلام السمحة

الدكتور محمد البشاري
الدكتور محمد البشاري

كَرم مَوقع وقناة «صدى البلد» الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، لدوره المُعتبر في نشر ثقافة الحوار وقيم الإسلام السمحة، وجهوده في تجديد الخطاب الديني، ومحاربة الفكر المتطرف.

وقدم «البشاري» خلال ندوة دينية في «صدى البلد»، تحية شكر وتقدير إلى كل من: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، لدوره في ترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين الشعوب.

 

وقال الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إن رؤية المجلس تقوم على تفعيل الدور الحضاري للأقليات المسلمة، لتعزيز قيم المواطنة والتعددية الثقافية، من خلال إبراز رسالته المتمثلة في تعزيز الشراكة، من أجل سلامة الأوطان وأمنها، وتمكين المجتمعات المسلمة من الاندماج الإيجابي في دولها، لتحقيق الانسجام بين الالتزام بالدين، والانتماء للوطن.

وأوضح أن رسالة المجلس هي تحقيق تغيير فكري وثقافي في المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم؛ يشجع أفرادها ليكونوا شركاءً حقيقيين في بناء الحضارة، ودعاة للسلام، ورواد للتسامح، والتعايش، والعطاء.

ولفت إلى أن المجلس يهدف إلى تفعيل الآليات الأكاديمية والمهنية والقانونية والحقوقية، للحد من الصور النمطية عن الإسلام والأقليات المسلمة في الإعلام، وتأهيل الأسر والنساء والشباب والأطفال، من الأقليات المسلمة، في مجال التربية على المواطنة والاعتزاز بهويتهم الوطنية والثقافية والدينية، والإسهام في تنمية مجتمعاتهم، ويسلط الضوء على نجاحات أبناء الأقليات حول العالم، ونشر النماذج التي تعزز الممارسات الإيجابية، والإسهام الحضاري لأفراد الأقليات المسلمة، من خلال تفاعلهم المنفتح مع بقية مكونات مجتمعاتهم.

 

الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشارى في ضيافة صدى البلد
الدكتور محمد البشارى في ضيافة صدى البلد
تكريم الدكتور محمد البشارى
تكريم الدكتور محمد البشارى
صدى البلد يكرم الدكتور محمد البشارى
صدى البلد يكرم الدكتور محمد البشارى
صدى البلد يكرم الدكتور محمد البشارى
صدى البلد يكرم الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشاري خلال تسلمه درع موقع صدى البلد
الدكتور محمد البشاري خلال تسلمه درع موقع صدى البلد
الدكتور محمد البشارى في ندوة صدى البلد
الدكتور محمد البشارى في ندوة صدى البلد
الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشارى
الدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور علي راشد النعيمي المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

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