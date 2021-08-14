أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يدعم فيتامين ب 12 العديد من الوظائف المهمة في الجسم، لذا فإن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يكون له آثار لا توصف في القدمين.

فيتامين ب 12 يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والأعصاب والحمض النووي، ويمكن أن يؤدي حدوث نقص في فيتامين ب 12 إلى شن هجوم على الجسم والتسبب فى العديد من الأعراض الخفية.

أعراض نقص فيتامين ب 12

طبقا لأحد أشهر المواقع المتخصصة في الصحة الذي نشر تقريرًا مطولا اليوم حول أعراض نقص فيتامين ب 12 تشمل العلامات التحذيرية الأخرى عددا من الأعراض التي تشمل فقدان الوزن والتعب بالإضافة إلى العديد من الأعراض.

ووفقًا لـ NHS يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12 ويمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم، ومن المهم أن يتم تشخيص وعلاج نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك في أسرع وقت ممكن.

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أنه على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج لكن بعض المشكلات التي يسببها عدم علاج نقص فيتامين ب 12 يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج.

أسباب نقص فيتامين ب 12

هناك نوعان من أسباب نقص فيتامين ب 12 ؛ فقر الدم الخبيث، والنظام الغذائي.

ومن بين أسباب نقص فيتامين ب 12 فقر الدم الخبيث فهو السبب الأكثر شيوعًا لـ نقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة - يجعل جهاز المناعة لديك يهاجم الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي، وهو بروتين يساعد الجسم على امتصاص فيتامين ب 12 ، ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي.

ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في الأطعمة ذات الأصل الحيواني، بما في ذلك الأسماك واللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان الأشخاص الذين يلتزمون بشكل صارم بنظام غذائي نباتي يكونون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 ".

وللمزيد حول أعراض نقص فيتامين ب 12 وطرق علاج نقص فيتامين ب 12 شاهد الفيديوجراف التالي: