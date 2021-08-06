مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالخضروات والفاكهة، وحافلة نقل ركاب تتبع إحدى شركات البترول، عند طريق الفرافرة - الواحات البحرية بمحافظة الوادي الجديد.



وكانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد قد تلقت إخطارا بالحادث الذي وقع بطريق الفرافرة - الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الواحات البحرية والجيزة، وإيداع المتوفين بمشرحة المستشفي بالبحرية.



وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.