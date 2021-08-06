الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا النشطة إلى 12 ألفا و145 حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و145 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و100 شخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 18 حالة وفاة أمس الخميس.

وبحسب وكالة عمون الأردنية فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 775 ألفا و251 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 753 ألفا و6 حالات شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 201 مليون و717 ألفا و464 حالة، شفي منها 181 مليونا و473 ألفا و371 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و280 ألفاً و628 شخصا حول العالم.