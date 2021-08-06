عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا النشطة إلى 12 ألفا و145 حالة

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و145 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و100 شخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 18 حالة وفاة أمس الخميس.

وبحسب وكالة عمون الأردنية فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 775 ألفا و251 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 753 ألفا و6 حالات شفاء.

خلال 24 ساعة.. الأردن يسجل 697 إصابة جديدة بكورونا

الأردن.. الأعيان يعيد للنواب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 201 مليون و717 ألفا و464 حالة، شفي منها 181 مليونا و473 ألفا و371 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و280 ألفاً و628 شخصا حول العالم.

 

الصحة الأردنية وزارة الصحة الأردنية وباء كورونا الأردن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوبا وورد ميتر

موضوعات متعلقة

الأردن: لدينا عجز مائي بمقدار نصف مليار متر مكعب سنويا

ملك الأردن: اللبنانيون يقتربون من الهاوية ولايمكننا الانتظار

ترشيحاتنا

دعاء الهم والحزن والضيق يوم الجمعة وكيفية الخروج منه

التصريح بدفن جثث ضحايا أمين الشرطة فى القليوبية

6 قتلى في تحطم طائرة.. إعلان عاجل من خفر السواحل الأمريكي

حلم انتظرته 21 عاما .. أول تعليق من جيانا فاروق على التأهل لنصف نهائي الكاراتيه

الفصل بغير الطريق التأديبي لا يحرم الموظف من حقوقه المالية

هل يحاسب الإنسان على ذنبه حتى بعد التوبة ؟ أمين الفتوى يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

أولمبياد طوكيو.. انهيار ضياء جودة من البكاء والمصارع الصيني يسانده

أول رد فعل من حسن شاكوش بعد القبض عليه في الساحل

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

أولمبياد طوكيو .. جيانا فاروق تتأهل لنصف نهائي الكوميتيه سيدات للكاراتيه وتضمن الميدالية الرابعة لمصر

بسبب تصاعد إصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ