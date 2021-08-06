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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف الزمالك يتبخر| كريم العريبي يصل تونس للتوقيع مع الترجي.. فيديو

كريم العريبي
كريم العريبي

وصل المهاجم الجزائري  كريم العريبي لاعب فريق نيم الفرنسي، إلى تونس، خلال الساعات الماضية، استعدادا لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي الترجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي، على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”، مقطع فيديو قصير، وكتب:" المهاجم الجزائري كريم العريبي وصل منذ قليل إلى تونس ".


وتابع حساب نادي الترجي التونسي:" الإمضاء بعد نتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له".

 

 

كان موقع “ football tunisien”، ذكر خلال الأيام القليلة الماضية، أن كريم العريبي تلقى عروضا من الزمالك وعجمان الإماراتي والعربي القطري، لكنه فضل الانضمام إلى الترجي لأسباب عديدة، من ضمنها رغبته في العودة إلى صفوف المنتخب الجزائري.

وعانى كريم العريبي من الابتعاد عن المشاركة  مع نيم، في معظم مباريات الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث شارك في 285 دقيقة فقط طوال الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

 

يذكر أن كريم العريبي توج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا “ مع النجم الساحلي”، موسم 2019 - 2020، برصيد 10 أهداف.

 

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وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريم العريبي 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

وكيل حمدي النقاز يحسم الجدل بشأن عودة اللاعب لـ الزمالك
 

في سياق آخر، حسم أنيس بن ميم وكيل الدولي التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الترجي، الجدل، بشأن عودة اللاعب، إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال أنيس بن ميم في تصريحات خاص لـ “ صدى البلد”: كل ما يتردد عن عودة اللاعب إلى الزمالك غير صحيحة، لا يوجد أي شيئ حتى الآن، لا يزال متبقى لـ اللاعب موسمين في عقده مع الترجي".

 

وتابع أيضا:" لم يصل أيضا، عرضا من بيراميدز، للتعاقد مع حمدي النقاز".

 

وانضم حمدي النقاز إلى نادي الزمالك في شتاء عام 2018، لكنه فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، من طرف واحد، في شهر ديسمبر 2019 ، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

كريم العريبي الترجي نادي الترجي الزمالك النقاز

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