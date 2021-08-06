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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة 9 حالات تعدى ورفع 200 طن مخلفات

نشاط وجهود المحليات
نشاط وجهود المحليات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود ونشاط الأجهزة المعنية بالمحليات لإستكمال العمل بمنظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية ، بجانب تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة والإشغالات والتعديات ، مع إنارة الشوارع لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر بإزالة عدد ( ٨ ) حالات تعدى على أراضي الدولة بمساحة 1750 م2 خلف مجمع المدارس ، وأيضاً خلف عمارات الإسكان الأجتماعي ، وكذا خلف المول الثاني منها عدد  (٤ ) حالات تعدي في المهد مع مصادرة الطوب الأبيض المستخدم في البناء ،  كما تم إزالة حالة تعدى على أراضى الدولة في مهدها بمساحة 800 م2 بمنطقة نجع المحطة بنطاق حى جنوب حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين ، علاوة على إزالة  18 إعلان غير مرخص .

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وفى سياق متصل و تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان للتعامل السريع والمباشر مع أي شكاوى جماهيرية يتم إرسالها على واتس آب المحافظ شخصياً أو من خلال وسائل التواصل المختلفة فقد تم التنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للدفع بفرق الصيانة لحل مشكلة تدفق للصرف الصحى بالعمارة رقم 8 بالصداقة الجديدة ، فيما تم التعامل أيضاً مع شكوى أهالى منطقة الخطارة المتمثلة في تواجد مطبق للصرف الصحى بدون غطاء حماية أمام مركز الشباب ، وكذا تم تغير كابل إناره في منطقة جبل تقوق وتركيب كشافات ليد في نفس المنطقة بعد شكوى المواطنين .

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو فقد أشار المهندس سيد مدنى  رئيس المدينة بأنه طبقاً لتعليمات المحافظ فقد تم إعداد وتجهيز وفتح مكتب بديوان الوحدة المحلية ليكون خاصاً بلجنة البت الفنى فى طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك لإنجاز العمل والبت فى طلبات المواطنين ، بينما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان في رفع أكثر من 200 طن من مخلفات وتراكمات للأتربة بالطرق العامة وذلك ضمن مبادرة " نظافة " التي تم تنفيذها على مستوى القرى المختلفة .

أما في الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية فقد تمت رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بينما تم تنفيذ أعمال التجميل والتشجير بطريق المطار / المعبد، وأيضاً تم المرور على مجزر الوحدة المحلية للتأكد من منظومة العمل به والنظافة ، وفى نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بشوارع المدينة والطريق العام مع الاستمرار فى إنارة الشوارع ، وكسح وشفط بيارات وخزانات الصرف الصحى .

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