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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفاصيل الكاملة لمصرع وإصابة 15 بحادث انقلاب ميكروباص في أسوان

سكرتير عام أسوان
سكرتير عام أسوان يطمئن على مصابى حادث انقلاب ميكروباص

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بالتوجه للمستشفى الجامعى للاطمئنان على 14 شخصا من المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم ( 7143 ص و ع ) بطريق كورنيش النيل الجديد أمام قرية بهاريف والذى أسفر عن وفاة شخص، بجانب المصابين حيث رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى.

 

كما تفقد السكرتير العام بتفقد موقع الحادث لمباشرة نقل جثمان المتوفى والمصابين من خلال 10 سيارات إسعاف، واطمأن على حالة المصابين الصحية وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام والتجميل.

 

ونقل حازم عزت تحيات محافظ أسوان لجميع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل حيث تنوعت الإصابات ما بين حالات خطرة ومتوسطة وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

 

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ووجه السكرتير العام إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين في الحادث، بالإضافة إلى صرف الإعانات للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

 

وتبين أن المتوفى شخص يبلغ من العمر حوالى 50 سنة، وتم إيداع جثته بمشرحة أسوان تحت تصرف النيابة، بينما أصيب كل من نادية.م 40 سنة، وشاذلى.ع 50 سنة، وعلى. ع 50 سنة، وأسامة.ش 42 سنة، ومحرم. ح26 سنة، حسن. ر27 سنة، وأحمد. ر45 سنة، وعبد الحافظ.أ 22 سنة، وفهمى. ر17 سنة، وإسراء.ط 40 سنة، وإسراء.ص 22 سنة، وصباح.ش 26 سنة، ودعاء.ح 50 سنة ، ومنة .م 50 سنة.

 

وكان ناشد محافظ أسوان سائقى المركبات والسيارات المختلفة بالتهدئة الكاملة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وأيضاً طريق أسوان / أبوسمبل السياحى، مؤكداً أن هناك تواصلا مستمرا من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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