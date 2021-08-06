إطلاق برنامج تدريبي في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية بأسوان

أطلق مركز إبداع جامعة أسوان مشروع البرنامج التدريبي في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وذلك إنطلاقاً من حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإرتقاء بالعنصر البشري وتأهيله وإعداده بأعلى المعايير العالمية ليواكب مشروع الدولة المصرية نحو مصر الرقمية وخاصة بعد إنشاء أكبر مركز للتحول الرقمي بأسوان على مستوى الصعيد .

كما يأتي ذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA والمعهد القومي للاتصالات NTI بالتنسيق مع أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة .

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صرح بذلك الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان والتى أشارت إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية بالاستفادة من كل الفرص التي من شأنها الارتقاء بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية في التخصصات المختلفة تم عقد هذا البرنامج الذي يهدف لتدريب المتخصصين على أعمال صيانة و اختبارات شبكات الألياف الضوئية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وطبقاً للكود المصري لأسس تصميم و اشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية .

وأوضحت نائب محافظ أسوان بأن البرنامج أستهدف تدريب (٤٠ ) متدرباً من إدارة التحول الرقمي بالديوان العام لمحافظة أسوان بقسم الشبكات والمراكز التكنولوجية ، كما تضمن أيضاً ذوي المهارات الخاصة ، وكشفت غادة أبوزيد بأن البرنامج شمل التدريب على أساسيات التعامل مع شبكات الألياف الضوئية والتدريب العملى على طرق اللحام والموصلات (النهايات الطرفية) Splicing and Termination و تصميم وتوصيل الشبكات الداخلية ومراكز البيانات Data Centers & LAN ، لافته بإن التدريب تضمن أيضاً تصميم وتوصيل شبكات الفيبر للمنازل. FTTH Installations واختبارات الفيبر وإعداد التقارير Fiber Network Testing .

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود ونشاط الأجهزة المعنية بالمحليات لإستكمال العمل بمنظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية ، بجانب تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة والإشغالات والتعديات ، مع إنارة الشوارع لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر بإزالة عدد ( ٨ ) حالات تعدى على أراضي الدولة بمساحة 1750 م2 خلف مجمع المدارس ، وأيضاً خلف عمارات الإسكان الأجتماعي ، وكذا خلف المول الثاني منها عدد (٤ ) حالات تعدي في المهد مع مصادرة الطوب الأبيض المستخدم في البناء .

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