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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء قاعدة بيانات لاحتياجات المراكز والمدن من المنشآت الخدمية بالجيزة

صدى البلد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن الغير مدرجه فى مبادرة حياه كريمة بحصر كافة الإحتياجات من المنشأت التعليمية والصحية والخدمية وشبكات البنية التحتيه والمرافق لإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية يتم الأستفادة منها مستقبلاً لإدراجها فى خطط العمل المستقبلية لتقديم خدمات أفضل لمواطنى القرى بالمراكز والمدن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع رؤساء المراكز ومديرى المديريات الخدمية لوضع خطه عمل خلال المرحلة المقبلة تعتمد على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم المناطق التى بحاجة
كما كلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب بالتنسيق مع المراكز والمدن ورصد الاحتياجات من محطات المياة والصرف الصحى وإعداد خرائط توضيحية وبيانات مدققه لأطوال الشبكات والوصلات لكل منطقة ليكون مرجعاً يتم الاستناد إليه فى حال الحاجه إليها.

 
وأكد المحافظ ان الدولة تعمل على جميع المستويات لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها مع اعطاء أولوية لقرى الريف المصرى فى ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واطلاقه لمبادرة حياه كريمة التى ستساهم فى رسم البسمه وإحداث تغير شامل لوجه الريف المصرى . 
واطلع محافظ الجيزة من الأجهزة المعنية على نسب تنفيذ مبادرة حياه كريمة بمركزى الصف وأطفيح مشدداً على ضرورة الانتهاء من الاعمال قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين من تلك المشروعات . 
الإجتماع الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور السادة ابراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء مراكز كرداسة وأبو النمرس والعياط والبدرشين والحوامدية والواحات البحرية ومنشأة القناطر وممثلى شركات مباه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات .

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