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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قناة السويس

رئيس اقتصادية قناة السويس: الانتهاء من تطوير ميناء السخنة خلال عامين

المنطقة الإقتصادية
المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية شهدت تطوير كبير حاليا مقارنة بـ 2015، فيما يتعلق بالمرافق وعناصر اقتصادية، مما كان له تأثير إيجابي على المنطقة التي أصبحت أكثر جذبا، والتعامل معها بشكل أكبر.  


وأضاف «زكي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، «هناك تطوير كبير تشهده الموانئ ولا سيما ميناء السخنة وشرق بورسعيد، حيث جرى الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد، بينما جاري العمل بشكل مكثف من ميناء السخنة والانتهاء منه خلال عامين».


وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى مناخ العمل شهد تحسين كبير في المنطقة الاقتصادية خلال العام الماضي من حيث التشريعات واللوائح التنفيذية التي تعطي حوافز إضافية وتسهيلات في العمل بالمنطقة، لافتا أن مجمل هذه العناصر تعطي صورة إيجابية وجاهزية أكثر للمنطقة لتنطلق في الاستراتيجية الجديدة لـ 2025.


وأوضح أن مساحة المنطقة الاقتصادية تبلغ 460 كم مقسمة لـ 6 موانئ 3 تطل على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر وخليج السويس، وهي موانئ غرب وشرق بورسعيد والعريش والأدبية والسخنة والطور، بجانب 4 مناطق صناعية في شرق بورسعيد والسخنة، ومنطقتين في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية «وادي السيليكون».


ولفت رئيس اقتصادية قناة السويس الى أن هناك مناطق متنوعة أخرى شمال وجنوب وشرق وغرب قناة السويس، كما أن هناك بعض المشروعات كانت قائمة بالفعل قبل إنشاء الهيئة، واستمرت بشكل مكثف بعد 2015، وهناك استثمارات قامت بها شركات كثيرة بالمنطقة، ووضعت الدولة أو المنطقة الاقتصادية تكاليف كثيرة تعدت 18 مليار دولار  سواء استثمار مباشر  أو من التكاليف التي تحققها الدولة في تهيئة المرافق والبنية التحتية والطرق.

قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية تطوير ميناء شرق بورسعيد حوافز إضافية

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