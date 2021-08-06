حسام موافي يكشف نصيحة معلمه: العلم جوهرة إياك أن يُدفن معك

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن نصيحة من معلمه مستمر على تنفيذها حتى الوقت الحالي.

وأضاف خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معلمه الراحل الدكتور عبد المنعم حسب الله قال له سيكون لك قيمة عندما تغادر كلية الطب وهناك نحو 5 آلاف نموذج ناجح في مهنة الطب.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن معلمه أبلغه أن العلم عبارة عن جوهرة ثمينة للغاية.

وتابع موجهة الحديث إليه : أنت تمتلك العلم وإياك أن تُدفن به يجب أن توزع علمك على الجميع، موضحا أن محاضراته في كلية الطب استمرت على مدار 43 سنة.

صدقة السر أو العلانية أيهما أفضل؟ حسام موافي يجيب.. فيديو



أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على سؤال أحد المشاهدين، «أيهما أفضل صدقة السر أو العلانية؟».

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال حديث «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، مشيرًا إلى أن هناك نية وعمل.

وأضاف، أن هناك عمل فاسد بنية فاسدة، وهناك عمل صالح بـ نية صالحة، مشيرًا إلى أن هذا العمل هو النية للشخص.

ووجه الدكتور حسام موافي نصيحة للجميع، بضرورة مراجعة الأعمال كل يوم في المساء والاستغفار، لأن الله لا يقبل إلا العمل الصالح بالنية الصالحة، موضحًا أن نفس الكلام يقال على الصدقة، والمهم في النية.

وختم «موافي»، «أرى أنه يجب أن تكون الصدقة في السر حتى لا تتهم بأنك تتباهى، وعلانية للفقير حتى يحث الآخرين على التصدق».





