جمارك السلوم تحبط تبديد واردات ملابس جاهزة بـ23.22 مليون جنيه بنظام الترانزيت

أحبطت جمارك السلوم، محاولة تلاعب إحدى شركات التخليص الجمركي في مستندات رسالتين واردتين بنظام الترانزيت عبارة عن ملابس جاهزة بوزن 66.5 طن قادمة من الصين ومصدرة للأراضي الليبية، بقيمة تبلغ 23.221 مليون جنيه.

أضاف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، إنه بناء على مذكرة مقدمة من إدارة الحركة بجمرك السلوم؛ والتي تضمنت تلاعب المستورد بمستندات الشحنة وعدم تطابقها فعليًا مع الشحنتين بالمخالفة لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية .

تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة جمال نصر الدين مدير إدارة الصادر، وعضوية كلًا من “أحمد أيوب، شادي عبدالفتاح، عاصم رمضان، محمد بدر، إسلام كامل ،محمد فتحي،محمد منير".

وتبين من اللجنة عدم مطابقة المشمول الفعلي للمستندات الجمركية المقدمة ووجود كمية من الملابس المحلية الصنع والملابس الممزقة وتبديد الأصناف الواردة بالمستندات .

وقرر أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري الضبط رقمي 69 و70 لسنة 2026 جمرك السلوم ضد الشركة.

وحرر المحضرين كلا من عيد زهران وأحمد نصار، المشرفين على الشئون القانونية و محمد جمال وطارق حلمي وعبدالله شعبان بالشئون القانونية.

وتم الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وأحمد العسقلانى نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.