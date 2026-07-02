قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026.. حرارة مرتفعة ورطوبة أعلى
إعلان قائمة منتخب مصر للكرة النسائية.. وانطلاق معسكر يوليو استعدادًا لأمم أفريقيا
منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم
ناقد رياضي يكشف كواليس مشادة إبراهيم حسن بفندق المنتخب
زيادة الأجور 9 مرات.. مراحل تطور مرتبات العاملين في الدولة بعهد الرئيس السيسي
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة غدا واضطراب الملاحة البحرية
مصطفى بكري يطالب بإطلاق أسماء شهداء حريق منشية ناصر على الشوارع
بعد تصريحاته الجدلية .. محمد الصباغ يعتذر رسميًا لأم كلثوم وأسرتها
مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية
مشادة إبراهيم حسن داخل مقر إقامة منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا.. وتدخل الأمن الأمريكي لاحتواء الموقف
هل الإساءة إلى الوطن حرام ويُحاسب عليها الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
غارة مسيرة تهز النبطية.. إسرائيل تستهدف محيط مستشفى وتحليق مكثف بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك السلوم تحبط تبديد واردات ملابس جاهزة بـ23.22 مليون جنيه بنظام الترانزيت

المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي

أحبطت جمارك السلوم، محاولة تلاعب إحدى شركات التخليص الجمركي في مستندات رسالتين واردتين بنظام الترانزيت عبارة عن ملابس جاهزة بوزن 66.5 طن قادمة من الصين ومصدرة للأراضي الليبية، بقيمة تبلغ 23.221 مليون جنيه.

أضاف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، إنه بناء على مذكرة مقدمة من إدارة الحركة بجمرك السلوم؛ والتي تضمنت تلاعب المستورد بمستندات الشحنة وعدم تطابقها فعليًا مع الشحنتين بالمخالفة لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية .

تم تشكيل لجنة جمركية  برئاسة جمال نصر الدين مدير إدارة الصادر، وعضوية كلًا من “أحمد أيوب، شادي عبدالفتاح، عاصم رمضان، محمد بدر، إسلام كامل ،محمد فتحي،محمد منير".

وتبين من اللجنة عدم مطابقة المشمول الفعلي للمستندات الجمركية المقدمة ووجود كمية من الملابس المحلية الصنع والملابس الممزقة وتبديد الأصناف الواردة بالمستندات .

وقرر أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري الضبط رقمي 69 و70 لسنة 2026 جمرك السلوم ضد الشركة.

وحرر المحضرين كلا من عيد زهران وأحمد نصار، المشرفين على الشئون القانونية و محمد جمال وطارق حلمي وعبدالله شعبان بالشئون القانونية.

وتم الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وأحمد العسقلانى نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على  المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك السلوم اخبار مصر مال واعمال لجنة جمركية أحمد أموي مصلحة الجمارك المصرية تهريب جمركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

سرطان البروستاتا

كيف تكتشف الإصابة بسرطان البروستاتا مبكرا

مى كمال

انفصلا للمرة الثانية.. إطلالات مي كمال طليقة أحمد مكي

القولون

إزاى تحسن صحة القولون .. إليك حيل رخيصة

بالصور

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية

ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد