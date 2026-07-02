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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمارك تعلن حصاد منظومة الفحص بالأشعة خلال يونيو 2026

المنافذ الجمركية
المنافذ الجمركية
محمد يحيي

أكدت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، استمرار نجاح منظومة الفحص بالأشعة في دعم منظومة العمل الجمركي، وتحقيق التوازن بين إحكام الرقابة الجمركية وتيسير حركة التجارة والسفر، وذلك في إطار حرص مصلحة الجمارك، بتطوير منظومة العمل الجمركي، وتعزيز منظومة التأمين والرقابة بالمنافذ الجمركية، والاعتماد على أحدث تقنيات الفحص غير التداخلي.

وكان حصاد الجهود التشغيلية والرقابية للادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، خلال شهر يونيو 2026،  بمختلف الموانئ البحرية والمنافذ البرية والمطارات الدولية، بما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتيسير حركة التجارة والسفر، مع الحفاظ على أعلى مستويات التأمين الجمركي.

الموانئ البحرية والمنافذ البرية.. أداء تشغيلي متميز


شهدت منظومة الفحص بالأشعة بالموانئ البحرية معدلات تشغيل مرتفعة، حيث تم فحص 19,388 حاوية بميناء الإسكندرية، و7,337 حاوية بميناء الدخيلة، إلى جانب 20,468 حاوية صادر بالدخيلة، كما تم فحص 4,775 حاوية وارد و2,607 حاويات صادر بجمرك مستودع بورسعيد العام.
وفي ميناء العين السخنة، تم فحص 12,650 حاوية شملت الصادر والوارد والترانزيت، وأسفرت أعمال الفحص عن تسجيل 11 حالة اشتباه نوعية تم اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية بشأنها.
كما تم بميناء سفاجا فحص 5,922 شاحنة وارد، و5,114 شاحنة صادر، و849 سيارة، و734 طردًا، فيما شهد ميناء نويبع فحص نحو 7 آلاف طرد وأمتعة للركاب القادمين من ميناء العقبة، مع رصد عدد من حالات الاشتباه وتنفيذ الإعدام اليومي للأسمدة والمبيدات المحظور دخولها البلاد وفقًا للضوابط القانونية.
وعلى مستوى المنافذ البرية، تم فحص 5,447 شاحنة بمنفذ السلوم، و2,660 حاوية بمنفذ الأدبية، و1,774 شاحنة بمنفذ أرقين، بالإضافة إلى فحص الركاب بصالتي السفر والوصول، كما تم بمنفذ العوجة فحص 1,920 شاحنة صادر بنسبة 100%، مع إصدار 108 شهادات و380 بوليصة، والتعامل الفوري مع جميع الملاحظات والاشتباهات دون التأثير على انسيابية حركة التصدير.


المطارات الدولية.. جاهزية تشغيلية ورقابية على مدار الساعة


وفي إطار دعم منظومة التأمين بالمطارات الدولية، استقبل مطار الغردقة الدولي نحو 3,000 رحلة وصول دولية بإجمالي 400 ألف راكب، وتم فحص نحو 160 ألف حقيبة عبر أجهزة الفحص بالأشعة.
كما استقبل مطار مرسى علم الدولي 692 رحلة وصول بإجمالي 105,035 راكبًا، وتم فحص 100,409 حقائب، ورصد 187 حالة اشتباه، أسفرت عن ضبط 46 حالة تهريب متنوعة شملت طائرات لاسلكية (درون)، وأجهزة ومستلزمات محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية اللازمة.
وشهدت مطارات الأقصر وشرم الشيخ ومطروح وسوهاج استمرار الأداء بكفاءة، حيث تم فحص عشرات الآلاف من الحقائب والأمتعة الشخصية، مع تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة، ورصد حالات الاشتباه، بما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتيسير حركة الركاب، وتعزيز منظومة التأمين بالمطارات.


منظومة متطورة لدعم الاقتصاد الوطني


وتؤكد مصلحة الجمارك، أن النتائج التي حققتها منظومة الفحص بالأشعة خلال شهر يونيو 2026 تعكس كفاءة منظومة الفحص غير التداخلي، وقدرتها على تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة الجمركية وتيسير الإجراءات، بما يسهم في مكافحة التهريب، وحماية المجتمع والاقتصاد القومي، ودعم حركة التجارة والاستثمار والسفر.
و تحرص المصلحة على استمرار تطوير منظومة الفحص بالأشعة ورفع كفاءتها التشغيلية بمختلف المنافذ الجمركية، في إطار استراتيجية وزارة المالية لتحديث المنظومة الجمركية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والارتقاء بمستوى الأداء وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

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