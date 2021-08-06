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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد عبدالوهاب: أسعار زيت التموين مستقرة ولن تتأثر بحركة الدولار عالميا

محمد صبيح مع الدكتور
محمد صبيح مع الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس الإسكندرية للزيوت

أكد الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت التابعة لوزارة التموين استقرار أسعار الزيت التمويني  وأنه لن يتأثر بارتفاع سعر الدولار (عالميا) لافتا أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مصر يعزز من استقرار أسعار الزيوت في الأسواق.

وأضاف عبد الوهاب لـ صدى البلد أن  وزارة التموين والتجارة الداخلية شرفت على الانتهاء من  وضع خطة تطوير وتحديث شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث أنه من المقرر إقامة أكبر مصنع للزيوت فى الشرق الأوسط.

إنتاج 500 طن زيت يوميا

وقال عبد الوهاب، إن حجم إنتاج الشركة اليومي ٥٠٠ طن تنقسم ٥٠٪ لعبوات ٨٠٠ مللي و ٥٠٪ لعبوات ١ لتر، مضيفا أنه بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح عبوات بأوزان جديدة لأصحاب البطاقات التموينية لمواجهة الزيادة العالمية التي تحملتها الوزارة لعدة أشهر.

أكد أن الإنتاج الشهري يصل إلى ١٥ ألف طن يتم توزيعها لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ من بقالي تموين وفروع جمعيتي لافتا إلى أنه يتم التوريد مباشرة لـ المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية، موضحا أن النصيب الأكبر في التوريد لصالح شركتي الجملة.

وأشار إلى أن وزارة التموين لديها احتياطي من الزيت يكفي حتى ٥ أشهر، وتستهلك مصر ٢.٤ مليون طن زيت سنوياً.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لجميع أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف مواجهة أى أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى جميع قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية.

وأكد أن السوق المصرية تلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلية، ومن الملاحظ أنه خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت.

اسعار الزيت أسعار الزيت التموين شركة الإسكندرية للزيوت

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