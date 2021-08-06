طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية في المنزل

لا تعتبر طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية صعبة في المنزل؛ حيث يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل دون التكلف في طريقة تحضيرها، وتجنب شرائها من محلات الحلوى لضمان جودتها.





وقدمت الشيف نونا، مكونات الهريسة الإسكندرانية بنفس الوصفة والمزاق التي نقوم بشرائها من محلات الحلوي، وهي ايضا وصفة غير مكلفة، ويمكن تحضيرها في وقت قصير، وتقديمها لعائلتك حتى تنال إعجابكم، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

مكونات عمل الهريسة الإسكندرانية

طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية

1/2 كيلو سميد (3 كوب)

2 ملعقة كبيرة جوز هند

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب حليب

كوب الا ربع سمنة

كوب سكر



مقادير الشربات (السيرب):

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير نصف ليمونة



طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية :

1- نحضر كسرولة على النار نكرمل كوب من السكر حتى يذوب على نار هادئة، ويتحول إلى اللون الذهبي بدون ما يغمق لونه حتى لا يتغير طعمه، ويضاف السمنة وتقلب، ثم يضاف الحليب وتترك على النار حتى الذوبان.



2- نقوم بتقليب المواد الجافه الدقيق والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند وندهن صينيه مقاس 38 سم بالسمنه، وعندما يبرد خليط الكراميل يضاف للمواد الجافة، ويقلب برفق حتى تختلط المكونات معا.



3- يصب خليط الهريسة الاسكندرانية في الصينية، ونقوم بالطبطبة على الوجه لتسويته، ويمكن إضافة مكسرات مجروشه على الوجه، وتدخل فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة 170 حتى تستوي، وتأخذ اللون الذهبي من الجوانب ويتم تحمير الوجه تحت الشواية.



4- نخرج صينية الهريسة الإسكندرانية ساخنه والشربات ساخن يصب على الهريسة، وتغطى قليلا حتى تتشرب ، ثم يتم تقطيعها عندما تبرد.