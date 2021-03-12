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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الهريسة؟ خبيرة تغذية تكشف

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فوائد تناول دبس الفليفلة الحمراء (الهريسة).

فوائد الهريسة.. 

الفليفلة الحمراء غنية بالاحماض الامينية والقلويات وفلافونيات وصباغ الكاروتين. تحتوي الفليفلة الحمراء على الفيتامينات (A/B/C).

1) تقوي الفليفلة الحمراء الحارة الجهاز العصبي 
2) تزيد من الشهية
3) تعالج الفليفلة الحمراء الحارة عسر الهضم 
4) تعزز الطاقة في الجسم 
5) تساعد على التعرق
6) تحافظ الفليفلة الحمراء الحارة على صحة القلب عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتخفيض الدهون والتخفيف من الاصابة بالجلطة الدموية خاصة اذا مزجت مع زيت الزيتون.
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