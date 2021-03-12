ماذا يحدث لجسمك عند تناول الهريسة؟ خبيرة تغذية تكشف

فوائد الهريسة..





الفليفلة الحمراء غنية بالاحماض الامينية والقلويات وفلافونيات وصباغ الكاروتين. تحتوي الفليفلة الحمراء على الفيتامينات (A/B/C).





1) تقوي الفليفلة الحمراء الحارة الجهاز العصبي

2) تزيد من الشهية

3) تعالج الفليفلة الحمراء الحارة عسر الهضم

4) تعزز الطاقة في الجسم

5) تساعد على التعرق

6) تحافظ الفليفلة الحمراء الحارة على صحة القلب عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتخفيض الدهون والتخفيف من الاصابة بالجلطة الدموية خاصة اذا مزجت مع زيت الزيتون.