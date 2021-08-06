بيان جديد من السودان بشأن فيضان النيل.. وتحذير عاجل للمواطنين

أعلن السودان، اليوم الجمعة، تجاوز منسوب النيل عند ولاية الخرطوم 16.78 متراً، متجاوزاً منسوب الفيضان بـ 28 سنتمتر، ما يعني أنه على القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حماية للأنفس والممتلكات.

قالت لجنة الفيضانات في السودان في بيان "سجلت الخرطوم 16.78 مترا متجاوزة منسوب الفيضان بـ 28 سنتمتر"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وذكرت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 763 مليون متراً مكعباً، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 230 مليون متراً مكعباً.

وأوضحت لجنة الفيضانات أن تصريف المياه عند خزان الروصيرص ارتفع 2 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل الى 635 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 633 مليوم متر مكعب.

وبحسب الوكالة السودانية، ارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 658 مليون متر مكعب مقابل 639 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 19 مليون متر مكعب.

وكانت أعلى زياد مقارنة بالأمس سجلها السودان عند خزان مروي حيث بلغت اليوم 744 مليون متر مكعب مقابل 682 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة تبلغ 62 مليون متر مكعب.

وقالت لجنة فيضانات السودان إنه "لم يسجل أي أنخفاض إلا في جبل أولياء وعطبرة وأعالي السيتت، حيث سجل جبل أولياء67 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ74 مليون متر مكعب ليوم أمس، أي بانخاض بلغ 7 مليون متر مكعب".

كما سجل أعالي عطبرة والستيت 195 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ 221 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق 6 مليون متر مكعب.

وحذر السودان في بيانه من أن قطاع سنار – الخرطوم سوف يشهد إرتفاعا بمعدل 5 سم و مثله قطاع مروي – دنقلا الذي سوف يشهد إرتفاعاً بمعدل 5 سم، لكن يظل الإرتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 16.78 متر متجاوزة منسوب الفيضان بـ 28 سم، اي باكثر من ربع متر.

وتوقعت اللجنة استمرار ارتفاع المنسوب في الخرطوم ليوم غد السبت وبعد غد الأحد مقارنة باليوم الجمعة ليصل 16.78 اليوم مقانة بـ 16.84ليوم غد و16.88 ليوم الأحد.

وشدد البيان السوداني أنه "على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة".

يأتي ارتفاع منسوب نهر النيل في السودان، بعد أسابيع من إعلان إثيوبيا اكتمال المرحلة الثانية من الملء الثاني لخزان سد النهضة، والذي يثير قلق الخرطوم والقاهرة.