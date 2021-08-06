قاضي قضاة فلسطين: لا يمكن المساس بأصول الدين تحت مسمى تجديد الخطاب الديني.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إنه لا يمكن المساس بأصول الدين تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، متابعا: "هذا غير مقبول وتجد هناك ردة فعل عنيفة من قبل رجال الدين، لذا يجب تعريف مصطلح تجديد الخطاب الديني أولا، وهل مقصود به مواكبة الدين لمقتضيات العصر الذي نعيشه، أم نقض للفكر الديني والأصول".



وأضاف "الهباش"، خلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة"، تقديم الإعلامي "أحمد الطاهري"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "يجب فهم قوامة الرجل على المرأة لفهم الفارق بين السلطة والمسئولية"، معقبا: "الدين الإسلامي لم يفضل الرجل على المرأة".

وأشار الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إلى أن قواعد الميراث محددة في أصول الدين، ونقدها هو نقد غير مقبول لأصول الدين، مردفا: "أخذ الحديث من أمهات المسلمين بشكل متساوٍ مع رواة الحديث الرجال".

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل قاضي قضاة فلسطين



استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، أمس الأربعاء، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، في أول لقاء من نوعه لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر مع السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الإنجيلية: "فلسطين هي أغلى مكان ديني في العالم، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ونؤمن بقوة العلاقات المصرية الفلسطينية، كما نعتز ونؤيد دور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إعمار غزة، ونأمل دائمًا في مستقبل أفضل للشعبِ الفلسطيني العظيم".

من جانبه، ثمَّن الهباش استقبال وترحيب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤكدًا "عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، والتي ليست على المستوى الرسمي فقط، ولكن على المستوى الشعبي أيضًا".

وأكد الهباش "أهمية وقوف الدولة المصرية ودورها الرئيسي في دعم القضية الفلسطينية، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إعمار غزة"، وقدم مستشار الرئيس الفلسطيني مجموعة كتب مهداة من الرئيس محمود عباس أبو مازن.

وحضر الاستقبال من السفارة الفلسطينية المستشار الثقافي ناجي الناجي، ومن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة.