جامعة الوادى الجديد تستعد لإجراء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

تستعد جامعة الوادى الجديد لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات فى الفترة من 7/8/2021 وحتى 19/8/2021 وذلك بالمجمع الرياضى جنوب مدينة الخارجة من الساعة الخامسة مساء خلال فترة اختبار القدرات.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، في بيان له إنه تم تطبيق كافة الإجراءات ومراعاة أقصى درجات الوقاية بين الطلاب والعمل على القيام بإجراء اختبار القدرات للطالب على يومين الاول سيكون طبى واليوم الثانى مهارى.

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ومن جانبه قال الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد أنه على الطلاب الراغبين فى أداء اختبار القدرات التوجه الي معمل التنسيق الالكترونى بالمبني الادارى للجامعة بطريق الداخلة حيث ان الموقع متاح للطلاب للتسجيل قبل اجراء الاختبار بيومين.

وشدد على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والراحة للطلاب خلال أدائهم الاختبارات، مع تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بكلية التربية الرياضية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم لهم التيسيرات المطلوبة، مع ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي مع توفير وسائل نقل داخلية وتوفير كل سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة حين توجههم إلى مقار الاختبار بمقار المجمع الرياضة جنوب مدينة الخارجة.